Treni in ritardo (anche l’alta velocità): guasto a Firenze Rovezzano

Una nuova giornata di passione per chi è in viaggio. Non c’è solo il problema informatico di Microsoft che sta bloccando gli aerei in tutto il mondo, l’Italia si scopre ancora una volta divisa in due per il guasto ferroviario a Firenze Rovezzano che sta causando pesanti ritardi per tutti i treni in transito, sia per i convogli ad alta velocità (Trenitalia e Italo), sia per gli intercity e i regionali. I primi problemi si sono registrati dalle ore 8.30 di oggi, venerdì 19 luglio.

Treni in ritardo: cosa è successo a Firenze Rovezzano

Rete Ferroviaria Italiana parla di un “inconveniente tecnico alla linea elettrica nei pressi di Firenze Rovezzano” che sta provocando ritardi di oltre due ore. Secondo quanto emerso, la linea di alimentazione sarebbe stata danneggiata dal passaggio di un treno ad alta velocità. Per permettere l’intervento dei tecnici è stato così necessario deviare i convogli sulla linea convenzionale Firenze-Valdarno, con un allungamento dei tempi di percorrenza e ripercussioni anche sulla circolazione dei regionali.

Il problema è stato risolto intorno alle ore 11.00, ma rimangono forti disagi: alla stazione di Santa Maria Novella alcuni treni diretti al Sud (Napoli centrale e Salerno) hanno accumulato un ritardo che arriva a 150 minuti. Alcuni collegamenti regionali sono stati cancellati.

I ritardi

È possibile monitorare il ritardo dei treni online sul sito Viaggiatreno e sul servizio Infomobilità di Trenitalia, dove è presente la lista dei convogli dell’alta velocità direttamente coinvolti dal problema tecnico a Firenze Rovezzano. Inoltre sono state attivate corse bus tra Pontassieve e la Stazione Santa Maria Novella. In caso di ritardo del treno superiore a 59 minuti è possibile richiedere il rimborso di parte del biglietto.