Ztl estiva notturna a Firenze: sospesa nel 2021, causa Covid

A Firenze la ztl notturna in “versione estiva” è sospesa: anche per il 2021 il Comune ha deciso non introdurre lo stop alla circolazione dei veicoli in centro durante le serate dei weekend da aprile a ottobre. Dopo la proroga dell’iniziativa dei tavolini gratis in strade in piazze per tutto l’anno (senza far pagare alle attività commerciali l’occupazione di suolo pubblico), la giunta comunale, su proposta dell’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti, ha deciso di riproporre o prorogare alcune disposizioni varate lo scorso anno.

A Firenze la ztl estiva notturna 2021 non c’è: gli orari della zona a traffico limitato ad aprile, maggio e giugno

La ztl estiva notturna sarebbe dovuta scattare dal 1° aprile 2021 e avrebbe comportato il divieto di transito per i non autorizzati nei settori della zona a traffico limitato di Firenze A, B e O dalle ore 23 di giovedì alle 3 di venerdì, dalle 20 di venerdì alle 3 di sabato e dalle 16 di sabato alle 3 di domenica, mentre nei settori F e G dalle 23 di giovedì alle 3 di venerdì, venerdì e sabato stesso orario.

Dal 1° aprile 2021 quindi gli orari della ztl di Firenze restano i consueti nei settori A, B e O:

dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 20.00

dalle 7.30 alle 20.00 il sabato le porte telematiche sono accese dalle 7.30 alle 16.00

Parcheggio per i residenti in piazza del Carmine

Dopo gli sconti e gli abbonamenti per il posteggio del Parterre in zona Piazza della Libertà, è stato confermato anche il parcheggio riservato ai residenti in piazza del Carmine, provvedimento legato alla proroga dell’iniziativa dei tavolini (36 posti riservati ai titolari di permesso dei settori A e O). Prorogata anche la gratuità dell’inserimento in lista bianca dei veicoli che sostano nelle autorimesse commerciali all’interno della ztl: sarà quindi ancora sospeso il versamento della somma (un euro) per evitare la sanzione rilevata dalle porte telematiche agli accessi alla ztl.