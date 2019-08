Delle arene estive presenti in città, una resiste anche all’arrivo di settembre: a Firenze il cinema all’aperto non va del tutto in vacanza, ma nel caso del Chiardiluna continua la programmazione (meteo permettendo) fino a poche ora prima dell’inizio della scuola, con un titolo sbanca-botteghino, Il Re Leone.

Settembre e le arene estive

In genere, durante i primi giorni di settembre i proiettori dei cinema all’aperto di Firenze si spengono, in favore della riapertura di quelli tradizionali al chiuso delle sale . E per questo 2019 la data X per la stragrande maggioranza degli schermi sotto le stelle è proprio il primo settembre.

Succede per l’Arena di Marte, che conclude la stagione con i film più visti durante gli scorsi mesi. Smontate le strutture fuori dal Mandela Forum il cinema lascerà il posto alla Festa dell’Unità di Firenze (dal 4 al 13 settembre). Anche per l’arena estiva del Poggetto, il finale è domenica primo settembre ed è affidato alla pellicola “Il corriere” di Clint Eastwood.

Cinema Chiardiluna a Firenze, la programmazione di settembre 2019

Ad andare controcorrente è il Chiardiluna, il cinema all’aperto in zona Oltrarno (via Monte Oliveto) che ha deciso di aggiungere alla propria programmazione, la più lunga fin dal principio , altri sette giorni di proiezioni. Il cartellone della prima settimana del mese ha una doppia faccia: da una parte i successi della passata stagione (ad esempio Green Book domenica primo settembre e Dolor y gloria domenica 8), dall’altra le anteprime. Si parte con La fattoria dei sogni lunedì 2, per continuare con Mio fratello Rincorre i dinosauri mercoledì 4, Selfie di famiglie venerdì 6 e Tutta un’altra vita sabato 7.

Il Re Leone sotto le stelle

La settimana in più è tutta dedicata a un’ultima uscita molto gettonata da grandi e piccoli: da lunedì 9 a domenica 15 settembre, ogni sera alle ore 21.30 al cinema Chiardiluna di Firenze, arriva Il Re Leone, nella versione 2019. Questo kolossal Disney ha trasformato il “classico” cartone animato in un remake digitale e foto-realistico. Un modo diverso per gustarsi questo blockbuster (17 milioni di euro incassati nei primi 7 giorni) sotto le stelle.

Per quanto riguarda le anteprime, come quelle del Re Leone, il biglietto di ingresso costa 7,50 euro, il ridotto 5. La programmazione di settembre potrebbe però subire delle modifiche per le condizioni meteo, aggiornamenti sulla pagina Facebook del cinema Chiardiluna.