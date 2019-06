A Firenze il cinema all’aperto è anche gratis: alcuni luoghi dell’Estate Fiorentina organizzano rassegne cinematografiche sotto le stelle, il grande schermo “tascabile” mette le ruote per arrivare in periferia e i cittadini si organizzano per cineforum nei luoghi da riqualificare. Dagli Uffizi, alla Manifattura Tabacchi, ecco la mappa delle “arene estive alternative” dove il biglietto costa zero. Qui invece i cinema all’aperto “convenzionali” di Firenze.

Il cinema agli Uffizi

Per il terzo anno consecutivo nel cortile degli Uffizi torna “Apriti cinema”, la rassegna gratuita che porta sullo schermo film in lingua originale con sottotitoli in italiano. Arrivano dai principali festival internazionali che si svolgono a Firenze e sono previsti anche incontri con registi ed eventi speciali. L’inizio delle proiezioni è alle ore 22.00: i posti sono limitati, quindi è meglio presentarsi con un certo anticipo per accaparrarsi le posizioni migliori.

Quando: dal 26 giugno all’8 agosto 2019

Dove: piazzale degli Uffizi, proiezione ore 22.00

Film: in questo articolo la programmazione completa di “Apriti cinema” agli Uffizi

Cinema gratis a Firenze: il Puccini Garden

Già la scorsa estate il Cinema Puccini Garden aveva traslocato dal giardino del celebre teatro al cortile della ciminiera e quest’anno fa il bis, unendosi alle altre rassegne ospitate dentro lo spazio estivo B9 della Manifattura Tabacchi.

In programma 28 giorni di film gratuiti, spettacoli per grandi e piccini con il Teatro Puccini, la Centrale dell’Arte e i Pupi di Stac, che cureranno show di burattini per bambini. Quattro i temi: Storie Stravaganti, Storie di Musica, Storie di visionari e Storie d’Islanda.

Quando: dal primo al 28 luglio 2018, inizio ore 21.30

Dove: cortile della ciminiera – Manifattura Tabacchi, via delle Cascine 33

Film: sul sito della Manifattura Tabacchi il programma del Puccini Garden

Manifattura Tabacchi, le altre rassegne di cinema all’aperto

Sempre il cortile della ciminiera della Manifattura Tabacchi ospita anche altre rassegne cinematografiche a ingresso gratuito: LiveSoundtracking che unisce le pellicole cult del cinema muto con musica dal vivo; la video arte di 4:3 con Synthetic Pleasures di Lara Lee Synthetic Pleasures di Lara Lee il 30 giugno e Kuso di Flying Lotus il 14 luglio.

Ad agosto tocca invece alla rassegna “Altissimo cinema”, con due temi “Partenze intelligenti” nella prima parte del mese e “Controesodo” dopo la pausa di Ferragosto. Cineteca di Bologna e In fuga dalla bocciofila propongono i grandi classici in versione restaurata e film cult, da Amarcord di Fellini (19 agosto) a Non è un paese per vecchi (8 agosto) fino a Indiana Jones e l’ultima crociata (2 agosto).

Quando: 28 giugno, 5, 12, 19 luglio (LiveSoundtracking); dal 1 al 9 agosto e dal 19 al 31 agosto (Altissimo Cinema). Inizio film ore 21.30

Dove: cortile della ciminiera – Manifattura Tabacchi, via delle Cascine 33

Il programma sul sito della Manifattura Tabacchi

“Apriti cinema” agli Uffizi – foto Daniele Abbon

Off Cinema al Lago dei cigni

Ormai è un tradizione. Tra i luoghi di Firenze dove il cinema all’aperto è gratis c’è lo spazio estivo del Lago dei Cigni, nei giardini della Fortezza da Basso. Ogni lunedì film d’autore grazie alla rassegna Off cinema, curata dall’associazione omonima, con una particolare attenzione alle produzioni indipendenti e ai documentari musicali. Previsti anche incontri con i registi e collaborazioni con il Festival dei Popoli e il Middle East Now.

Quando: da giugno a settembre, ogni lunedì ore 21.30

Dove: Lago dei Cigni, giardini della Fortezza da Basso di Firenze (viale Strozzi)

Film: sulla pagina Facebook di Off Cinema gli aggiornamenti sul programma

Light, cinema gratis a Campo di Marte

Altra zona di Firenze, altro cinema all’aperto, sempre gratuito. L’appuntamento con i film sotto le stelle sono una volta a settimana nello spazio estivo Light nei giardini di Campo di Marte, dietro la Curva Fiesole. Ogni domenica sera vengono proiettate le migliori pellicole grazie alla collaborazione con varie associazioni del settore.

Quando: tra giugno, luglio e agosto. Ore 21.30

Dove: viale Fanti (sotto la curva Fiesole)

Film: aggiornamenti sulla pagina Facebook di “Light”

Cinema tascabile, gratis e all’aperto nei quartieri di Firenze

Tra luglio e agosto un furgoncino con tanto di proiettore gira nelle piazze dei quartieri periferici fiorentini, da Campo di Marte a Ugnano, dalle Piagge a Sorgane. Torna il “Cinema Tascabile” dell’associazione Kansassiti nell’ambito dell’Estate Fiorentina. 16 proiezioni legate da un filo rosso: l’attore Carlo Monni, scomparso nel 2013. E per stare comodi basta portarsi la sedia da casa. Anche in questo caso l’ingresso è libero.

Quando: dal 15 luglio all’8 agosto. Inizio film ore 21.30

Dove: giardino di Villa Arrivabene (piazza Alberti), giardino davanti alla sede del Quartiere 3 (Sorgane), piazza Crezia (Ugnano); piazza Coop.fi Piagge

Sul sito dello Spazio Alfieri il programma del Cinema Tascabile 2019

Cinema all’aperto alla Montagnola dell’Isolotto

Una bella storia di recupero “sociale” di un luogo pubblico arriva dall’Isolotto, dove il comitato dei genitori degli alunni delle scuole Montagnola-Gramsci hanno messo a punto un progetto di riqualificazione dei giardini della Montagnola, finanziato grazie a un bando della Fondazione CR Firenze. Tra le iniziative anche “Nuovo Cinema Montagnola”: uno schermo gonfiabile, 5 date tra giugno, luglio e settembre e altrettanti film cult degli anni Ottanta, dai Goonies a ET. Ingresso libero (gli organizzatori consigliano di portarsi tappetini e cuscini per accomodarsi a terra).

Quando: 26 giugno, 3 e 10 luglio, 5 e 12 settembre

Dove: il campetto di basket della Montagnola, via Giovanni da Montorsoli

Film: i dettagli nell’articolo dedicato al cinema gratuito alla Montagnola