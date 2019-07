E’ ancora tempo di cinema all’aperto gratis nel cortile della ciminiera, dentro la Manifattura Tabacchi di Firenze: lunedì 29 luglio parte una doppia rassegna estiva firmata da “In fuga dalla bocciofila”, collettivo di scrittori con base in città che si occupa di cinema e narrazioni.

L’evento proseguirà fino a venerdì 30 agosto, con una breve pausa nella settimana di Ferragosto. In tutto 24 film sotto le stelle, classici restaurati dalla cineteca di Bologna, pellicole cult, opere meno conosciute ma da non perdere. Tutti sono proposti nella versione doppiata in lingua italiana.

Dopo il Cinema Puccini garden, prosegue così il cartellone di film a ingresso gratuito ospitati per l’estate nello spazio B9 della Manifattura con accesso da via delle Cascine 33.

Partenze intelligenti alla Manifattura Tabacchi

Questa rassegna di cinema all’aperto ha una doppia anima e si lega ai due periodi in cui si svolge: prima e dopo Ferragosto. Le prime due settimane di programmazione, da lunedì 29 luglio a venerdì 9 agosto, sono intitolate “Partenze intelligenti”, perché dedicate al tema del viaggio e del nuovo inizio. Ci sono ad esempio “The Square” di Ruben Ostlund e “Indiana Jones e l’ultima crociata” di Spielberg; “La prima cosa Bella” di Virzì e “Non è un paese per vecchi” dei fratelli Cohen.

Controesodo al B9

Il secondo capitolo di questo percorso cinematografico continua dopo la pausa ferragostana da lunedì 19 a venerdì 30 agosto: non a caso è incentrato sul “Controesodo” e sul concetto del ritorno. Sarà possibile rivedere classici freschi di restauro come “Amarcord” di Fellini o “Io e Annie” di Woody Allen, ma anche titoli più recenti (“Watchmen” e “120 battiti al minuto” per fare due esempi).

L’inizio delle proiezioni è sempre alle ore 21.30 e l’ingresso, come detto, è libero fino a esaurimento dei posti.

Cinema gratis alla Manifattura Tabacchi, la programmazione

Ecco quindi il programma completo della doppia rassegna di cinema all’aperto gratis curata da “In fuga dalla Bocciofila” nell’ambito dell’estate alla Manifattura Tabacchi di Firenze.

Partenze intelligenti

Lunedì 29 luglio

Hollywood Party ​(1968)​ ​di Peter Sellers

Martedì 30 luglio

The Square ​(2017) di Ruben Ostlund

Mercoledì 31 luglio

La prima cosa bella (2010) di Paolo Virzì

Giovedì 1 agosto

​Il profeta ​(2009) di Jacques Audiard

Venerdì 2 agosto

Indiana Jones e l’ultima crociata (1989) di Steven Spielberg

Sabato 3 agosto

Il concerto (2009) di Radu Mihaileanu

Domenica 4 agosto

Hiroshima mon amour ​ (1959) di Alain Resnais

versione restaurata dalla Cineteca di Bologna

Lunedì 5 agosto

Collateral ​(2004) di Michael Mann

Martedì 6 agosto

Eisenstein in Messico ​ (2015) di Peter Greenaway

Mercoledì 7 agosto

La classe operaia va in paradiso ​ (1971) di Elio Petri

Giovedì 8 agosto

Non è un paese per vecchi ​ (2007) di Joel e Ethan Coen

Venerdì 9 agosto

L’odio (1995) di Mathieu Kassovitz

Controesodo

Lunedì 19 agosto

Amarcord ​ (1973) di Federico Fellini

versione restaurata dalla Cineteca di Bologna

Martedì 20 agosto

Watchmen (2009) di Zack Snyder

Mercoledì 21 agosto

La mia vita da zucchina ​(2016) di Claude Barras

Giovedì 22 agosto

Ricomincio da tre (1981) di Massimo Troisi

Venerdì 23 agosto

Chinatown (1974) di Roman Polanski

Sabato 24 agosto

Grindhouse – A prova di morte (2007) di Quentin Tarantino

Domenica 25 agosto

L’appartamento ​(1960) di Billy Wilder

Lunedì 26 agosto

Il figlio di Saul ​(2015) di Laszlo Neme

Martedì 27 agosto

Io e Annie (1977) di Woody Allen

Mercoledì 28 agosto

Il cattivo tenente (1992) di Abel Ferrara

Giovedì 29 agosto

120 battiti al minuto ​(2017) di Robin Campillo

Venerdì 30 agosto

Il lungo addio ​(1973) di Robert Altman

Trama e aggiornamenti sul sito della Manifattura Tabacchi.