Stasera? Un bel cinema all’aperto a Firenze. Tra giugno e settembre 2019 il grande schermo torna a “liberarsi” dalle sale tradizionali ed esce allo scoperto con una programmazione di film sotto le stelle nelle arene estive presenti in città e nei dintorni.

Dall’Arena di Marte, fino al Chiardiluna in Oltrarno si riaccende il proiettore per (ri)vedere i successi della passata stagione cinematografica, ma anche per gustare nuove uscite o anteprime, anche con incontri con i registi e i protagonisti delle pellicole. Diamo allora un’occhiata ai principali cinema all’aperto di Firenze, ognuno con indirizzo, orari, prezzi dei biglietti e link alla programmazione completa, per non perdersi neppure un film in cartellone.

Arena di Marte

A Campo di Marte il cinema all’aperto si fa in due: da una parte l’arena grande con i migliori titoli, dall’altra l’arena piccola che propone film d’essai. È il 26esimo anno che lo spazio esterno del Mandela Forum ospita il doppio schermo dell’Arena di Marte. Tra gli ospiti della stagione estiva 2019 i registi Claudio Bonivento, Marco Bellocchio, Claudio Giovannesi e Federico Bondi, che presenteranno i loro film prima della proiezione.

Dove: Mandela Forum, accesso da piazza Berlinguer (zona Stadio)

Quando: dal 26 giugno 2019 al primo settembre

Orari inizio proiezione: 21.30 arena grande, 21.45 arena piccola

Prezzo dei biglietti: 5 euro intero, 4 euro ridotto (soci Unicoop Firenze dal lunedì al giovedì)

Qui la programmazione completa dell’Arena di Marte 2019

Chiardiluna

Il cinema Chiardiluna è l’arena estiva più frequentata dell’Oltrarno e anche uno degli schermi fiorentini all’aperto in attività da più anni: 600 posti sotto la collina di Monte Oliveto e a poca distanza da San Frediano e da piazza Piervettori. Anche in questo caso non ci sono solo i migliori film della passata stagione ma anche anteprime. Inaugurazione il 20 giugno con Leonardo Pieraccioni ospite speciale.

Dove: via Monte Oliveto 1 (angolo viale Aleardi)

Quando: dal 20 giugno 2019

Orario di inizio proiezione: 21.30

Prezzo dei biglietti: 6,50 intero (anteprime 7 euro), 5 euro ridotto

Qui la programmazione e i dettagli sul cinema Chiardiluna di Firenze

Cinema al Poggetto, Esterno Notte

È il cinema all’aperto della Flog, alla prima periferia di Firenze: l’arena estiva “Esterno Notte” del Poggetto come ogni anno propone film sotto le stelle. Il proiettore si riaccende alla vigilia del solstizio e continua per tutta la stagione. Accanto al grande schermo anche la piscina del Poggetto, aperta durante il giorno (ore 10-19).

Dove: via Michele Mercati 24/b (zona Pogetto – Rifredi)

Quando: dal 20 giugno 2019

Orario di inizio proiezione: 21.30

Prezzo dei biglietti: 6 intero, 5 euro ridotto (tessera Firenze al cinema)

In questo articolo programma e info utili su “Esterno Notte” al Poggetto

Cinema all’aperto nei dintorni di Firenze: Grotta di Sesto

A Sesto Fiorentino, il cinema multisala Grotta ha aperto la sua arena estiva . Nel giardino sono in programma i principali titoli della stagione (spettacolo unico), ma per chi preferisce l’aria condizionata i film sono proiettati anche nelle sale al chiuso con diversi orari. Presente un servizio di bar, ristorante e pizzeria.

Dove: Sesto Fiorentino, via Gramsci 387

Quando: dall’8 giugno 2019 per tutta la stagione estiva

Inizio proiezione dell’arena estiva: ore 21.30

Prezzo dei biglietti: 6 intero, 5 euro ridotto (anteprime: intero 8 euro, ridotto 6)

Il programma completo sul sito del cinema Grotta

Open Cine 2019 all’Aurora di Scandicci

Non è un cinema all’aperto vero e proprio, ma una rassegna curata dall’associazione Amici del Cabiria: anche per il 2019 torna ad accendersi il proiettore nell’arena estiva dell’ex cinema Aurora di Scandicci. Quest’anno sono 6 le date in programma a inizio luglio con una selezione di film intitolata “Solitudini a confronto”.

Dove: Scandicci, via San Bartolo in Tuto 1

Quando: dal primo al 12 luglio 2019

Inizio film: ore 21.30, apertura arena dalle 21.00

Ingresso gratuito per chi ha la tessera degli Amici del Cabiria (10 euro acquistabile sul posto)

Il programma in pillole di Open Cine 2019: primo luglio “Il condominio dei cuori infranti” di Samuel Benchetrit, il 3 luglio “A spasso con Bob” di Roger Spottiswoode, 5 luglio “Fratelli nemici” di David Oelhoffen, 8 luglio “Mr. Ove” di Hannes Holm, 10 luglio “A quiet passion” di Terence Davies, 12 luglio “Veloce come il vento” di Matteo Rovere

Cinema al Teatro Romano di Fiesole

Torna anche quest’anno il cinema all’aperto in una delle location più belle sulle colline di Firenze: il Teatro Romano di Fiesole. Il programma dell’Estate fiesolana prevede anche una rassegna cinematografica a cura della Fondazione Stensen. Primo assaggio il 14, 21 e 28 luglio con “Il cinema dell’anima – Tre viaggi alla ricerca del sé” e poi le serate di film sotto le stelle da sabato 3 a domenica 18 agosto. Il cartellone è in via di definizione.

D’estate al cinema… ma al chiuso

E per chi alle arene estive preferisce l’aria condizionata delle sale tradizionali, molti cinema fiorentini rimarranno aperti durante le “vacanze” per il progetto nazionale Moviement, che porta sul grande schermo nuove uscite di peso anche tra giugno e settembre, un po’ come succede all’estero. Tra le realtà aderenti anche l’Odeon che propone per la prima volta un programma estivo.