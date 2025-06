Cinema all’aperto a Villa Bardini: il programma 2025 dell’arena

- Pubblicità -

È l’arena estiva più panoramica di Firenze: il cinema all’aperto torna nel giardino di Villa Bardini, da martedì 8 luglio a domenica 24 agosto 2025. Il grande schermo si riaccende sulla Terrazza Belvedere per la sesta edizione di “Cinema in Villa“, iniziativa portata avanti dalla Fondazione CR Firenze, in collaborazione con la Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron, l’Associazione Culturale Musart e con il patrocinio del Comune.

Film sotto le stelle per tutti, anche gratis per le famiglie

La programmazione, a cura della Fondazione culturale Niels Stensen, prende il via martedì 8 luglio con Fuori di Mario Martone e prosegue con i migliori titoli della passata stagione, le nuove uscite estive, due film in lingua originale (La stanza accanto di Pedro Almodóvar il 9 luglio e A complete unknown di James Mangold il 22 luglio) e ospiti (il 15 luglio il regista Stefano Chiantini presenta Come gocce d’acqua).

Inoltre, dopo il successo delle passate stagioni torna “Cinema in famiglia”: ogni giovedì film d’animazione per tutte le età a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria online. Qui gli altri cinema all’aperto di Firenze.

I biglietti per il Cinema di Villa Bardini

I biglietti di ingresso al cinema all’aperto di Villa Bardini costano 5 euro per le produzioni extraeuropee, mentre per i film italiani e Ue il prezzo è di 3,50 euro grazie alla campagna “Cinema Revolution” del Ministero della Cultura. I bambini sotto i 6 anni entrano gratis, ma non hanno diritto al posto a sedere.

Con il ticket dell’arena è possibile visitare la mostra “Caravaggio e il Novecento – Roberto Longhi, Anna Banti”, in programma fino al 20 luglio a Villa Bardini, con uno sconto del 50 per cento sull’ingresso (5 invece di 10 euro). Con il biglietto si potrà inoltre accedere dalle ore 19 alla Terrazza Belvedere per un aperitivo con vista sulla città, mentre alla caffetteria di Villa Bardini gli spettatori potranno cenare a prezzi ridotti.

Per quanto riguarda il parcheggio gli spettatori di “Cinema in Villa 2025” possono lasciare gratuitamente l’auto nel posteggio del Forte Belvedere e da lì raggiungere in 5 minuti a piedi l’ingresso di Villa Bardini, in Costa San Giorgio 2. Per informazioni chiamare il numero 393 8570925 nei giorni di programmazione dalle 18 alle 22. Le prevendite dei biglietti sono anche online.

Il programma di Cinema in Villa 2025

Questo il programma di film nell’arena di Villa Bardini. L’inizio delle proiezioni è fissato alle ore 21.15.

Martedì 8 luglio

Fuori di Mario Martone (Italia, Francia 2025, 115’)

Mercoledì 9 luglio

La stanza accanto di Pedro Almodóvar (Spagna 2024, 107’) – versione originale inglese sott. ita

Giovedì 10 luglio

Il Faraone, il Selvaggio e la Principessa di Michel Ocelot (Francia – Belgio 2022, 123’)

Cinema in Famiglia / Ingresso Gratuito

Venerdì 11 luglio

La gazza ladra di Robert Guédiguian (Francia 2024, 101’)

Sabato 12 luglio

Diamanti di Ferzan Ozpetek (Italia 2024, 135’) – versione italiana sott. inglese

Domenica 13 luglio

Lilo e Stitch di Dean Fleischer-Camp (USA 2025, 108’)

Lunedì 14 luglio

Napoli – New York di Gabriele Salvatores (Italia 2024, 124’)

Martedì 15 luglio

Come gocce d’acqua di Stefano Chiantini (Italia 2025, 97’)

Alla presenza del regista

Mercoledì 16 luglio

L’uomo d’argilla di Anaïs Tellenne (Francia 2023, 94’)

Giovedì 17 luglio

Hello! Spank. Il film. Le Pene d’Amore di Spank di Shigetsugu Yoshida (Giappone 1982, 95’)

Cinema in Famiglia / Ingresso Gratuito

Venerdì 18 luglio

Berlinguer – La grande ambizione di Andrea Segre (Italia 2024, 122’) – versione italiana sott. inglese

Sabato 19 luglio

FolleMente di Paolo Genovese (Italia 2025, 97’)

Domenica 20 luglio

In viaggio con mio figlio di Tony Goldwyn (USA 2023, 101’)

Lunedì 21 luglio

Il caso Belle Steiner di Benoît Jacquot (Francia 2024, 100’)

Martedì 22 luglio

A complete unknown di James Mangold (USA 2024, 141’) – versione originale inglese sott. ita

Mercoledì 23 luglio

Nonostante di Valerio Mastandrea (Italia 2024, 92’)

Giovedì 24 luglio

The legend of Ochi di Isaiah Saxon (USA 2025, 96’)

Cinema in Famiglia / Ingresso Gratuito

Venerdì 25 luglio

Mission: Impossible – Dead Reckoning di Christopher McQuarrie (USA 2023, 163’)

Sabato 26 luglio

Io sono ancora qui di Walter Salles (Brasile – Francia 2024, 135’)



Domenica 27 luglio

Le assaggiatrici di Silvio Soldini (Italia – Belgio – Svizzera 2025, 123’)

Lunedì 28 luglio

Black bag di Steven Soderbergh (USA 2025, 93’)

Original sound

Martedì 29 luglio

Il mio giardino persiano di Maryam Moghaddam e Behtash Sanaeeha (Iran – Francia 2024, 97’)

Mercoledì 30 luglio

Anora di Sean Baker (USA 2024, 138’) – Vincitore di 5 premi Oscar

Giovedì 31 luglio

Il mio amico Robot di Pablo Berger (Spagna – Francia 2023, 90’)

Cinema in Famiglia / Ingresso Gratuito

Venerdì 1° agosto

Mission: Impossible – Final Reckoning di Christopher McQuarrie (USA 2025, 165’)

Sabato 2 agosto

F1 – Il film di Joseph Kosinski (USA 2025, 155’)

Domenica 3 agosto

Sotto le foglie di François Ozon (Francia 2024, 102’)

Il programma di Cinema in Villa fino al 24 agosto sarà pubblicato il 21 luglio.