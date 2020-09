Sarà la prima vera performance dopo il lockdown. Non potevano che scegliere la loro casa, Firenze, per il ritorno sulle scene: a ospitare il mini concerto dei Bowland, parte di un progetto nato durante l’emergenza Covid, è Villa Bardini, una splendida terrazza affacciata sulla città. Un’esibizione non da seguire di persona, ma proposta in streaming sui social.

Si tratta della prima tappa di Lattexplus HD, il progetto dell’omonimo festival fiorentino che – impossibilitato per le regole anti-Covid a organizzare mega eventi di clubbing – ha deciso di intraprendere un’altra via, in questo momento così difficile per la musica dal vivo: produrre, filmare e trasmettere performance in luoghi accuratamente selezionati.

Bowland a Villa Bardini, come vedere il concerto in streaming

L’appuntamento è per le ore 19.00 di martedì 22 settembre, quando questo speciale concerto dei Bowland intitolato “Lost in time” sarà trasmesso in streaming. La performance sarà proposta su più pagine Facebook, tra cui Artribune, Visituscany, Intoscana, Soundwall, Dj Mag Italia, Lattexplus, Città di Firenze e la pagina Facebook dell’Estate Fiorentina. Sarà possibile ascoltare 7 brani fra composizioni originali e cover, che la band ha suonato davanti alla celebre scalinata di Villa Bardini.

“Sarà la nostra prima performance ufficiale dopo il lockdown – dicono i componenti della band Lei Low, Saeed Aman e Pejman Fa – era da tempo che volevamo collaborare con Lattexplus, siamo felici di farlo in questa sorta di tributo a Firenze, città a cui siamo molto affezionati per tanti motivi”.

Il progetto è ideato e prodotto dall’associazione culturale Feeling e da Lattexplus, con il contributo di Fondazione CR Firenze, in collaborazione con Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron, Comune di Firenze – Estate Fiorentina 2020.

Il nuovo album dei Bowland

Ci sono anche le prime anticipazioni del nuovo album del gruppo, fatto conoscere al grande pubblico due anni fa da X Factor. “Nel nostro nuovo disco la componente elettronica avrà un ruolo di primo piano – dicono i Bowland – stiamo coltivando un sound maturo e potente. L’idea è quella di conseguire un equilibrio fra ricerca e orecchiabilità, senza scendere a compromessi”.