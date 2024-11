Capodanno 2025 in piazza a Firenze: tornano i concerti diffusi

- Pubblicità -

Per il Capodanno 2025 Firenze conferma il format degli eventi diffusi in piazza: non un concertone al piazzale Michelangelo, ma – come successo negli ultimi anni – eventi gratuiti diffusi in centro e in Oltrarno. Il Comune ha svelato i primi dettagli sulla notte di San Silvestro, con l’approvazione in giunta di una delibera ad hoc e il via alla selezione dei progetti per animare la serata del 31 dicembre e il conto alla rovescia in vista della mezzanotte.

Di piazza in piazza, la mappa del Capodanno 2025 a Firenze

Al momento quindi non si conosce nel dettaglio il programma, ma la “mappa” dei luoghi di Firenze coinvolti nel Capodanno, con conferme (come il concerto gospel in piazza Duomo) e novità (il debutto degli eventi in via Palazzuolo e via Maso Finiguerra). Nel dettaglio piazza della Signoria la notte del 31 dicembre 2024 diventerà il palcoscenico di uno spettacolo multidisciplinare dal vivo. La musica jazz, come l’anno scorso, torna in piazza Santissima Annunziata e il gospel, come detto, in piazza San Giovanni. Un’orchestra dal vivo si esibirà davanti alla basilica di Santa Croce, accompagnata da danze in piazza, e ancora band itineranti gireranno per strade dell’Oltrarno, via Palazzuolo e via Maso Finiguerra, fermandosi in piazza del Carmine in occasione del countdown e del brindisi di mezzanotte.

“Sarà un Capodanno di musica diffusa nelle strade e nelle piazze – ha spiegato l’assessore comunale alla Cultura Giovanni Bettarini – con eventi dal vivo in cinque piazze e band itineranti in Oltrarno, in via Palazzuolo e in via Finiguerra, due strade che vogliamo coinvolgere e valorizzare attraverso eventi e cultura per tutti. Con questo avviso pubblico selezioniamo le migliori proposte culturali per un capodanno tutto da vivere scegliendo anche tra varie proposte musicali per dare a tutti la possibilità di godere degli spettacoli e degli eventi gratuiti”.

Gli eventi natalizi

Intanto sono partite anche le procedure per promuovere iniziative culturali e di intrattenimento per il periodo natalizio in tutti i cinque quartieri. Sarà la Direzione Cultura e Sport a curare l’organizzazione del calendario di attività prevalentemente dedicate ai bambini e alle loro famiglie, dal 7 dicembre al 7 gennaio 2025, mentre l’organizzazione dello spettacolo di intrattenimento multidisciplinare dal vivo in piazza della Signoria verrà organizzato tramite la Fondazione Muse.