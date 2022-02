Riparte Ecce Pizze 2022 a Firenze: film gratis per gli studenti universitari

Ecce Pizze, la rassegna cinematografica gratuita rivolta agli studenti universitari di Firenze, riparte per la stagione 2022. Si tratta di un’iniziativa storica, che risale a più di vent’anni fa e che continua ad avere eco negli anni.

Ecce Pizze nasce dalla volontà degli Studenti di Sinistra, con il contributo dell’Università di Firenze, di “trovare uno spazio all’interno della città dove poter fare iniziative culturali accessibili a tutt3 quindi gratuite”, dicono gli organizzatori.

La storia di Ecce Pizze a Firenze

Il progetto Ecce Pizze nasce prima del nuovo millennio, tramandandosi attraverso le generazioni di studenti che hanno vissuto a Firenze. Questa iniziativa culturale permette a chi ha scelto la città per i propri studi universitari di andare al cinema gratuitamente, cercando di rendere la cultura ed il sapere accessibili a tutti. In una città come Firenze, dove il turismo sfrenato sta togliendo spazi a chi la città la vive davvero – spiegano i promotori -, un progetto come questo restituisce uno spazio importante agli studenti.

Negli anni la rassegna è passata di sala in sala, partendo dal Teatro Puccini per le prime edizioni, fino ad arrivare alla collaborazione con lo Spazio Alfieri, luogo di incontro culturale nel cuore di Firenze.

La programmazione di Ecce Pizze 2022 a Firenze

La programmazione di Ecce Pizze 2022 a Firenze presenta film usciti in sala durante l’anno precedente. La proposta cinematografica prevede alcuni appuntamenti a tema come quello del 4 aprile sulle migrazioni. Ecco il calendario completo:

28 febbraio



Alle ore 20:31 Ecce Pizze presenta “Jojo Rabbit” il film di Taika Waititi candidato come “miglior film” agli Oscar 2020. “Jojo Rabbit” racconta la Germania nazista dagli occhi di un bambino, il cui amico immaginario è proprio Adolf Hitler.

Alle ore 22.31 "The Lighthouse", scritto e diretto da Robert Eggers, il film narra la storia di due uomini che incrociano i propri destini al largo delle coste del New England.

7 marzo

“Pinocchio” ore 20:31

Un classico della letteratura italiana rivisitato nel 2019 da Matteo Garrone. Le avventure del ragazzino di legno tornano al cinema in una versione tutta nuova, con lo storico Roberto Benigni, stavolta nei panni di Geppetto.

"Tenet" ore 22:31

Il capolavoro di Cristopher Nolan, vincitore agli Oscar 2021 nella categoria “Migliori effetti speciali” torna al cinema. “Tenet” è stata la prima grande produzione a tornare nelle sale cinematografiche nel 2020, ridando vitalità al mondo del cinema che ha dovuto fermarsi a causa della pandemia.

14 Marzo

“ L’ufficiale e la spia” ore 20:31

Il racconto di Roman Polansky sull’affare Dreyfus, una storia che anche oggi ha il suo forte impatto emotivo. Vincitore del Gran Premio della giuria alla 76° Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia è sicuramente un capolavoro da non perdere.

"Morto uno Stalin se ne fa un altro" ore 22:31

L’adattamento cinematografico del romanzo a fumetti “La morte di Stalin” di Fabien Nury e Thierry Robin, una commedia nera che racconta gli eventi che seguirono la morte di Iosif Stalin nel 1953.

21 Marzo

Tutto il mio folle amore ore 20.31

Il film di Gabriele Salvatores ispirato al romanzo Se ti abbraccio non aver paura di Fulvio Ervas. La storia vera di Franco e Andrea Antonello, padre con figlio autistico e che hanno fatto un lungo viaggio in moto in sud America.

Le sorelle Macaluso ore 22.31

Diretto e co-sceneggiato da Emma Dante è l’adattamento cinematografico dell’omonimo spettacolo teatrale. La storia di cinque donne, di chi va e chi viene, di chi sogna e chi resiste, la storia di cinque vite.

28 Marzo

I miserabili ore 20.31

Diretto da Lady Ly e basato sull’omonimo cortometraggio. Uno spaccato sulla società francese in un momento storico come quello della vincita dei Mondiali di calcio 2018, una storia che unisce passato e presente di un paese come la Francia.

Favolacce ore 22.31

Un masterpiece del cinema italiano, scritto e diretto dai Fratelli D’Innocenzo, vincitore del premio per la miglior sceneggiatura a Berlino, racconta la periferia di Roma attraverso delle lunghe favole, non sempre a lieto fine.

4 Aprile

Europa ore 20.31

Il tema della migrazione si presenta attraverso questo film diretto da Haider Rashid. Al confine tra Bulgaria e Turchia, Kamal, giovane iracheno, cerca di entrare in Europa a piedi attraversando la “rotta balcanica”.

The Milky Way ore 22.31

Scritto e diretto da Emir Kusturica si basa sul libro dello stesso regista Lungo la Via Lattea. Una storia d’amore durante a primavera della guerra in Jugoslavia.

Per prenotarsi agli eventi di Ecce Pizze 2022 presso lo Spazio Alfieri di Firenze è necessario iscriversi su Eventbrite a questo link.