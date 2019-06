È una delle novità tra gli spazi dell’estate 2019: si chiama “Parterre Firenze” e dopo anni torna ad animare per la bella stagione l’arena della struttura in piazza della Libertà tra skate park, musica, street food e attività per grandi e piccoli.

L’arena del Parterre sarà aperta dall’8 giugno 2019 per tutta l’estate, ogni giorno dalle 11 a mezzanotte, con un programma culturale e di eventi che abbraccia concerti, dj-set, mostre, mercatini, baby laboratori e cibo. L’ingresso è libero.

Dove mangiare

Spuntino, aperitivo o cena, dentro l’arena estiva del Parterre sarà possibile mangiare sotto le stelle, con un’offerta gastronomica varia. Nel piatto pizza, hamburger, lampredotto, ma anche specialità di mare, nel bicchiere una selezione delle migliori birre e cocktails.

Il programma dell’estate all’arena del Parterre di Firenze

Nel cartellone musicale dello spazio estivo ci sono jazz, swing e blues, mentre all’orario dell’aperitivo la rassegna “Sunset Cube” propone le sonorità contemporanee di dj locali. Tra i nomi il dj Luca di Venere, Alessandro Cecchi (Biba Dj), Enrico Paoli dj e Leo Martera, membro dei Neon.

Spazio anche a Craftsman Factory, progetto a cura del collettivo Rust&Bones, incentrato sull’artigianato contemporaneo con dimostrazioni (serigrafia, disegno, creazione di accessori in cotone e molto atro), mostre, presentazioni.

Gli eventi per bambini di “Parterre Firenze”

Il programma estivo del Parterre di Firenze è dedicato in gran parte agli eventi per bambini. Tra le novità la rampa per skateboard dove i più piccoli possono imparare ad andare sulle “tavole” e sui pattini, grazie ai corsi di skate camp seguiti da Rust&Bones.

In cartellone inoltre baby-laboratori di botanica, curati anche dall’ideatore del community garden Orti Dipinti Giacomo Salizzoni, per esplorare il mondo della natura, dei profumi, del gusto e della salute: dalla creazione di biglietti con semi di piante e aromatiche, fino alla preparazione di tisane aromatiche da portare a casa.

Il nuovo spazio estivo di piazza della Libertà

Torna così ad animarsi un luogo rimasto per lungo tempo escluso dal circuito degli eventi estivi. “Uno degli obiettivi di Parterre Firenze – spiegano gli organizzatori – è ridare vita a uno spazio rimasto chiuso per troppi anni, rendendolo un punto di riferimento per gli abitanti del quartiere, i lavoratori della zona e per gli amanti della buona musica”.

Aggiornamenti sulla pagina Facebook di Parterre Firenze. Per informazioni tel. 3331333237, mail [email protected]