Locali estivi 2023 a Firenze: spazi all’aperto per eventi, concerti e aperitivo

- Pubblicità -

In centro, sul lungarno, dentro i parchi: dimmi che tipo sei e ti dirò quali sono i locali estivi di Firenze che fanno per te in questo 2023, tra spazi all’aperto per bere un aperitivo e chioschi dove ascoltare concerti dal vivo. E poi corsi di yoga, laboratori per i più piccoli, mostre, mercatini, cineforum gratuiti. Riparte la stagione degli eventi sotto le stelle e riaprono i tanti “casottini” che animano giardini e piazze della città, tutti i giorni (meteo permettendo). Ecco la nostra guida su dove andare la sera durante la bella stagione. Il sommario:

I locali estivi sul lungarno di Firenze per l’estate 2023

Il lungarno si conferma, anche per l’estate 2023, la meta preferita a Firenze dove andare a bere un aperitivo con gli amici o per frescheggiare in un locale all’aperto. Partiamo dalla zona più vicina a Santa Croce. Su lungarno Pecori Giraldi, nei pressi di Ponte San Niccolò, ci sono i ritmi latini di Habana 500: sul menù cocktail e i sapori di cuba; sul programma lezioni di ballo e musica dal vivo. A pochi passi, sempre nello stesso giardino affacciato sul fiume, è attivo anche il Fiorino sull’Arno con sdraio per rilassarsi, area food, zona per concerti e dj set. In più due campi da beach volley.

- Pubblicità -

Proseguendo verso sud, sul lungarno del Tempio hanno riaperto i battenti la Dogana Beach e La Toraia: chioschi con tanto street food, tavolini all’aperto, eventi, spettacoli e area bambini, tutti i giorni dalle 18 in poi. Proseguendo il nostro viaggio tra i locali estivi del lungarno, un’altra conferma dell’estate 2023 è il “Molo” di Firenze, su lungarno Colombo. Ogni sera un evento diverso, tra djset, concerti, mercatini vintage, residenze d’artista e rafting al tramonto.

- Pubblicità -

Sempre sullo stesso lato dell’Arno, ma più sostato verso la periferia, a pochi passi dal Ponte del Varlungo, si trova lo spazio di Instabile – Culture in Movimento (via della Funga), che tra il tendone da circo e il giardino estivo propone spettacoli, danze, arte circensi, musica, il tutto in un’atmosfera più “pop”.

I locali sul lungarno di Firenze

Habana 500 + Fiorino sull’Arno (lungarno Pecori Giraldi)

Dogana Beach + La Toraia (lungarno del Tempio)

Molo Firenze (lungarno Colombo 27)

Instabile – Culture in Movimento (via della Funga 27)

- Pubblicità -

Ultravox all’anfiteatro delle Cascine: concerti e non solo

È partita ufficialmentela stagione 2023 dell’Ultravox di Firenze, lo spazio estivo con due anime: il palco principale nell’anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale (tra i concerti annunciati quelli di Kraftwerk, One Ok Rock, John Cale, Incognito, Bresh e Carl Brave) e il vicino Prato delle Cornacchie dove mangiare, fare sport e assistere a oltre 100 spettacoli e live gratuiti. Tra le novità il Decathlon Sport Village, per tenersi in forma, e la “Big Air Bag” su cui saltare.

Lo spazio è aperto tutti i giorni fino a settembre con un lungo programma di eventi. Tra questi il festival della bistecca (27-28 maggio), il Firenze Cosplay Festival (2-3 giugno), il festival della birra artigianale (9-11 giugno) e il festival del volo (30 giugno – 2 luglio), oltre a tantissimi concerti.

Ultravox Firenze

Prato delle cornacchie e anfiteatro Ernesto De Pascale

Parco delle Cascine

parcheggio riservato in viale dell’Aeronautica

www.ultravoxfirenze.it

Off Bar: il locale all’aperto al Lago dei Cigni della Fortezza da Basso

Tra i locali estivi, l‘Off Bar è uno dei must a Firenze: nei giardini della Fortezza da basso, intorno al Lago dei Cigni, dal 23 maggio 2023 arrivano dj set, concerti, un maxischermo, anche per seguire le partite della Fiorentina, oltre che per il cinema d’autore. Proprio qui, ogni estate, rivive una delle rassegne cinematografiche gratuite più frequentata della città: Off cinema. Lo spazio è aperto tutti i giorni e per quanto riguarda il cibo quest’anno propone hamburger, cucina thailandese e pizza.

Off Bar

piazza Oriana Fallaci – intorno al Giardino dei Cigni

zona Fortezza da Basso

www.facebook.com/off.bar

Villa Vittoria 2023 aperitivo, cena e musica nel giardino di Firenze Fiera

È uno dei locali estivi più “cool” di Firenze (per questo attenzione al dress code per entrare): dall’aperitivo al party dopo cena, il giardino di Villa Vittoria torna ad animarsi in vista dell’estate 2023. Si tratta di un urban garden nel cuore della città, a pochi passi dalla Fortezza da Basso: cocktail, cibo con 4 isole di street food, dj set e musica sono i protagonisti di questa nuova stagione, la quinta. Ogni martedì sonorità brasiliane, il mercoledì ritmi latini, giovedì serata “Post office“, venerdì musica anni Duemila e sabato mash-up. Torna inoltre Villa Vittoria Cultura, appuntamenti che spaziano dalla letteratura all’arte, dalla musica e alla poesia con la partecipazione di personalità illustri. Apertura dal martedì al sabato dalla 19 a tarda notte. Ingresso libero, prenotazione consigliata.

Il giardino estivo di Villa Vittoria (Firenze Fiera)

ingresso da viale Strozzi 2, davanti alla Fortezza da Basso

Info 347 70 77 014

www.villavittoriafirenze.com

Locali estivi fuori dal centro di Firenze: Limonaia di Villa Strozzi

Concerti, spettacoli di danza, dj set, talk sono i protagonisti dell’estate 2023 alla Limonaia di Villa Strozzi, lo storico edificio in cima al “parco del Boschetto”, sulla collina che domina via Pisana e la zona di Soffiano, Monticelli e Isolotto. Molti gli eventi previsti nello spazio esterno, dentro la struttura e nell’anfiteatro che si trova sul tetto della struttura. Tra le iniziative la rassegna live curata dal collettivo “Fiore sul Vulcano”, che cura anche un programma di talk e cinema sotto le stelle. Immancabili i chioschi per fare merenda o cenare.

Limonaia di Villa Strozzi

accesso da via Pisana 77

Zona piazza Pier Vettori – Ponte alla Vittoria

Info 3890387299

Programma su www.lalimonaiastrozzi.it

Giardino dell’Orticoltura

Spostandosi alla prima periferia di Firenze, un altro classico tra i locali estivi è quello che apre i battenti dal 28 maggio nel giardino dell’Orticoltura, a poca distanza da piazza della Libertà e dal Parterre. Ricco il programma di eventi per tutte le età, come concerti jazz, visite guidate, corsi gratuiti di danze popolari, rassegne artistiche, laboratori per bambini, yoga, pilates, mostre e live painting. Proprio per il suo “carattere” artistico questo spazio dell’estate fiorentina prende il nome di “Giardino dell’Artecultura”. Immancabile il chiosco caffetteria-pizzeria, aperto da mattina a sera, che propone pizza, piadine, centrifughe e bevande bio.

Giardino dell’Artecultura

via Vittorio Emanuele II n° 4

(zona Parterre – via Bolognese)

Per info e prenotazioni: 3534406768

Aggiornamenti sugli eventi sulla Pagina Facebook

Locali estivi fuori dal centro di Firenze: Light 2023 a Campo di Marte

Jazz ogni mercoledì, musica “vintage” il giovedì, dj set al femminile il venerdì, concerti il sabato e l’atteso cinema di Marte (gratis) la domenica sera. Alle spalle dello stadio, si riaccendono i riflettori su “Light”, il locale estivo nei giardini di Campo di Marte. Un urban garden dove passare le calde serate tra cocktail, musica, iniziative gratuite e un’offerta varia di street food. Con il passare degli anni questo chiosco è diventata un must nella zona.

Light

Viale Fanti

Giardino di Campo di Marte

www.facebook.com/LightFirenze

Fico Bistrò, il locale all’aperto dell’area Pettini di Firenze

All’ora dell’aperitivo l’area Pettini vive grazie a Fico Bistrò, uno dei locali estivi alla periferia di Firenze tutto da scoprire. Tavolini all’aperto, buona musica, band emergenti, presentazioni dei libri, street food: da inizio maggio questa “casetta” nel parco pubblico delle Cure è tornata attiva con tanti eventi sotto le stelle. Il calendario culturale è a cura dell’ Associazione Culturale Kaleido.

Fico Bistrot

via Faentina 145

Nel parco dell’area Pettini (zona Cure)

Programma: www.facebook.com/ficobistro

Festa del Mugello

E’ una sorta di sagra mugellana in pianta stabile, ospitata anche per l’estate 2023 nello spazio all’aperto accanto al Tuscany Hall di Firenze sud. Attiva dal 18 maggio ogni sera dalle 19.30 in poi, la Festa del Mugello – alla decima edizione – propone piatti tipici, grazie alla griglieria e al ristorante, da mangiare sulle tavolate allestite all’aperto. Presente inoltre un palco per eventi e un maxischermo.

Festa del Mugello

lungarno Aldo Moro 5

Giardino del Tuscany Hall

Pagina Facebook

E gli altri locali estivi di Firenze… in arrivo

Anche Gavinana ha il suo lungarno, che non ha niente da invidiare ai locali estivi sull’altra sponda del fiume: si attende la data di apertura dell’Anconella Garden, nell’omonimo parco di Firenze sud, mentre l‘Opera Riverside, nel parco dell’Albereta, inaugurerà la stagione dal 26 maggio 2023. Occhi sul calendario anche per conoscere la data in cui ripartiranno gli eventi in altre zone della città: dalle Serre Torrigiani in piazzetta fino al bar del Forte Belvedere.