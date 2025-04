Cercasi gestori per i nuovi spazi culturali dell’Estate Fiorentina 2025

- Pubblicità -

Le novità sono 4: piazza Indipendenza, piazza Edison (alla fine di viale Righi), il giardino di via del Sansovino e quello di San Lorenzo a Greve. L’Estate Fiorentina svela le nuove location individuate per ospitare gli spazi culturali estivi tra il 2025 e il 2027, che si affiancheranno a quelli già presenti nelle passate stagioni. Il Comune ha pubblicato il bando per selezionare le realtà che gestiranno in concessione 12 luoghi della città, per i prossimi tre anni, organizzando iniziative da maggio a ottobre.

Il nuovo bando

La lista dei luoghi che potranno ospitare locali all’aperto, legati all’Estate Fiorentina 2025, comprende 18 aree. Per 6 di queste la concessione è ancora valida (Anconella, Orticultura, giardino delle Rose, anfiteatro delle Cascine, ponte San Niccolò-Pecori Giraldi, Parco di San Donato), mentre per altre 12 si cerca adesso un gestore con una procedura di selezione ad evidenza pubblica per realizzare una programmazione artistica-culturale e ricreativa con eventuale punto di ristoro accessorio. La scadenza delle domande è fissata alle ore 13 del 6 maggio (qui il bando).

- Pubblicità -

“Con questo avviso che aggiunge 12 luoghi a quelli già assegnati, ci sono alcune zone che riassegniamo perché hanno funzionato bene ma è scaduta la concessione e altre che invece sono new entry – ha spiegato l’assessore alla Cultura Giovanni Bettarini -. Gli eventi culturali nelle piazze e nei giardini portano socialità grazie a programmazioni artistiche e culturali che arricchiranno ancora di più l’offerta dell’Estate fiorentina”.

Dove saranno gli spazi culturali dell’Estate Fiorentina 2025

Il giardino di piazza Edison sarà destinato a iniziative legate al mondo dei libri e della lettura, con presentazioni, incontri, laboratori e reading. In piazza Indipendenza, altra new entry dell’Estate Fiorentina 2025, gli eventi potranno andare avanti fino alle 22. Il Comune cerca realtà pronte ad animare anche due aree verdi del Quartiere 4, quella di via del Sansovino, vicino alla fermata della tramvia, e il giardino di San Lorenzo a Greve vicino al centro commerciale di Ponte a Greve (viuzzo delle case Nuove).

- Pubblicità -

Tra i luoghi messi a bando ci sono anche la piazza dei Tre Re (vicino a piazza della Repubblica), piazza delle Murate, piazza Tasso, il giardino Niccolò Galli a Campo di Marte, il giardino realizzato nell’ex campeggio piazzale Michelangelo, il parco dell’Argingrosso, quello di San Bartolo a Cintoia e il parco della Catena alle Cascine.