Eventi a Firenze questo weekend (24-25 maggio)

Festival, musica, attività per bambini, visite guidate e mercatini tra sabato 24 e domenica 25 maggio: gli eventi in programma questo weekend a Firenze sono davvero tanti. Se in città sarà possibile entrare in dimore storiche, assistere a concerti gratuiti e fare shopping in grandi fiere a cielo aperto, i dintorni si animeranno tra infiorate, festival sulla biodiversità e kermesse che uniscono spettacolo e artigianato. Ecco cosa fare durante il fine settimana fiorentino.

Firenze dei bambini

Questo weekend centinaia di eventi (gratuiti) animano la città per la 12esima edizione di “Firenze dei Bambini”, il festival dedicato ai più piccoli in programma dal 23 al 25 maggio. Quest’anno la rassegna, promossa dalla Direzione Istruzione del Comune e organizzata dalla Fondazione MUS.E, è ispirata alla pace e al Cantico delle creature di San Francesco d’Assisi. Da Palazzo Vecchio all’Istituto Geografico Militare, passando per Santa Maria Novella, Complesso delle Murate e Istituto degli Innocenti e non solo, sono centinaia i laboratori, gli spettacoli e le attività gratuite pensate per le famiglie. Più informazioni nell’articolo su Firenze dei Bambini.

Gli eventi per la giornata delle Dimore Storiche a Firenze (domenica 18 maggio)

Questo weekend sarà possibile anche entrare in oltre 20 tra ville, castelli e giardini di Firenze e dintorni, grazie alla giornata organizzata dall’Associazione Dimore Storiche Italiane. Tutti questi luoghi saranno visitabili gratuitamente (molti con prenotazione obbligatoria). In città, ad esempio, sono previsti tour alla Villa medicea del Poggio Imperiale, il giardino Torrigiani, Palazzo Corsini, Palazzo Ximenes Panciatichi. La lista completa sul sito www.associazionedimorestoricheitaliane.it.

Bobo Rondelli in concerto (gratis) per La Cooperazione in Festa

Venerdì 23 maggio si chiude la seconda edizione de “La Cooperazione in Festa” con tanti eventi gratuiti in piazza Santissima Annunziata, tra incontri, show cooking, degustazioni e laboratori per bambini. Gran finale, venerdì sera, con il concerto gratuito del cantautore livornese Bobo Rondelli, preceduto dall’esibizione di 3 band emergenti Ejent, Hso e Dettalele. Dettagli nell’articolo sulla Cooperazione in Festa.

Wish Parade 2025 a Firenze con la Venere Biomeccanica

Sono attesi migliaia di persone alle Wish Parade 2025 di Firenze, il corteo organizzato dalle rete dei collettivi cittadini che sabato vedrà sfilare per le vie della città 15 carri, accompagnati dalla Venere Biomeccanica, l’installazione ospitata fino a poche settimane fa negli spazi dell’ex Meccanotessile. Concentramento alle ore 15.30 in via Forlanini (Novoli) e arrivo al prato del Quercione alle Cascine. Ampia la piattaforma politica alla base della manifestazione, dal no al decreto sicurezza allo stop al genocidio in Palestina, fino alla proteste contro il riarmo. Aggiornamenti su Instagram.

La Riottosa Galluzzo apre per la prima volta al pubblico

Per la prima volta, domenica 18 maggio dalle ore 15, la Riottosa del Galluzzo apre le porte alla cittadinanza per una giornata di visite, racconti. Si tratta di uno spazio pubblico tra il Galluzzo e la Certosa. Si potrà passeggiare liberamente all’interno di questo luogo, affacciato sul vecchio percorso per la Certosa. L’obiettivo è di trasformazione un ettaro e mezzo di campi incolti in uno spazio culturale, ambientale e sociale, grazie a un modello di gestione condivisa. Info su riottosa.it.

Cantine aperte

Sabato 24 e domenica 25 maggio nei dintorni di Firenze sono numerosi gli eventi anche per “Cantine Aperte”, la rassegna annuale promossa dal Movimento Turismo del Vino che propone degustazioni, visite nelle aziende vitivinicole e tour. A Castelfalfi, ad esempio, sono in programma visite guidate, mentre il 25 maggio a Pontassieve saranno aperti la villa, il Museo di arte Contadina, la cantina della Marchesi Gondi – Tenuta Bossi. Info su www.mtvtoscana.com.

I mercatini a Firenze: gli eventi di sabato 24 e domenica 25 maggio

Tantissime anche le occasioni per fare shopping durante questo weekend a Firenze. L’appuntamento più grande è il mercato straordinario intorno allo stadio, domenica 25 maggio, per “Campo di Marte in Fiera”: nella zona tra viale Paoli e viale Fanti oltre 300 banchi da mattina a sera.

Fiera degli ambulanti anche in piazza Santo Spirito, come ogni quarta domenica del mese, mentre in piazza dei Ciompi torna, sabato e domenica, il consueto mercatino dedicato a fumetti, vinili, abbigliamento vintage e collezionismo. Vestiti di seconda mano protagonisti anche alla Manifattura Tabacchi, sabato dalle 11 alle 22, con Only Usato Market, e al Parco dell’Anconella, domenica alle ore 10.30 alle 19.30, con Pimp My Vintage, nell’area del locale estivo che ha appena riaperto i battenti.

Appuntamento con la solidarietà invece nella Sala dei Marmi al Parterre, che da venerdì 23 a domenica 25 maggio ospita il Merc’ANT di primavera 2025, il mercatino di beneficienza proposto da Fondazione ANT Onlus con la collaborazione del Quartiere 2 di Firenze (orario 10-13 e 15-19). Infine, per quanto riguarda gli Svuota cantine, domenica i banchi dei cittadini “invaderanno” i giardini della Resistenza all’Antella (Bagno a Ripoli), per l’evento promosso dal centro commerciale naturale.

Argingrosso di Tutti di Più

Il Quartiere 4 di Firenze, sabato 24 e domenica 25 maggio 2025, organizza Argingrosso di Tutti di Più, un weekend di festa con tanti eventi per tutti. Dalle 10 del mattino fino a sera, il parco pubblico lungo via delle Isole, tra via Argingrosso e via dell’Isolotto, ospiterà laboratori per bambini, attività sportive, musica dal vivo e spettacoli e iniziative delle associazioni locali e ai gruppi del Q4. Programma sul sito del Quartiere 4 di Firenze.

Eventi nei dintorni di Firenze: 72 ore Biodiversità (fino al 25 maggio)

Dal 22 al 25 maggio, a Scandicci si svolge una tre giorni di eventi diffusi tra orti, giardini, scuole e spazi pubblici, organizzata da Rete dei Semi Rurali con il contributo di Fondazione CR Firenze, dedicato all’agricoltura e al cibo locale e sostenibile. Il festival 72 Ore di Biodiversità, prevede aboratori per bambini e famiglie, incontri con esperti e agricoltori, mostre, visite agli orti urbani e alle aziende biologiche locali e un mercato di prodotti biologici e artigianali locali. Programma sul sito ufficiale.

L’Infiorata di Scarperia

Uno degli eventi imperdibili questo weekend nei dintorni di Firenze è l’Infiorata di Scarperia, in Mugello: domenica 25 maggio il centro storico della cittadina viene invaso da una moltitudine di petali colorati. Lungo via Roma, in piazza dei Vicari e piazza Clasio, scuole, associazioni, commercianti e cittadini realizzeranno suggestivi quadri floreali. Il tema della 44esima edizione celebra lo storico programma tv Rai Carosello. L’ingresso al centro storico è gratuito.

In/Canti & Banchi

Chiudiamo questo viaggio tra gli eventi del weekenk, con Castelfiorentino dove da venerdì 23 a domenica 25 maggio si svolge la 34esima edizione di In/Canti & Banchi, festival che propone spettacoli, arte, teatro, street food, artigianato ed eventi. Si tratta di una manifestazione storica, tra le prime in Toscana, a mescolare arte, teatro di strada ed artigianato. Programma completo su www.incantiebanchi.it.