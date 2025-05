Firenze dei Bambini 2025: tre giorni di pace e gioco per i più piccoli

- Pubblicità -

La pace, intesa come rispetto per sé stessi, per gli altri e per l’ambiente, è il tema portante dell’edizione 2025 di Firenze dei Bambini, in programma dal 23 al 25 maggio. L’evento è giunto alla dodicesima edizione e si ispira al Cantico delle creature di San Francesco d’Assisi proponendo un ricco programma di attività gratuite rivolte a bambini, ragazzi e famiglie in tutta la città.

Il programma: tre giorni per “ costruire la pace”

Venerdì 23 maggio saranno le scuole le protagoniste di Firenze dei Bambini 2025, con iniziative didattiche diffuse sul territorio e il coinvolgimento di migliaia di studenti. Tra gli appuntamenti di punta, l’incontro al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino con Geronimo Stilton e l’autrice Elisabetta Dami, nell’ambito di un progetto sulla sicurezza digitale promosso dalla Polizia Postale.

Sabato 24 e domenica 25 maggio, Firenze si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto: da Palazzo Vecchio a Santa Maria Novella, dalle Murate all’Istituto degli Innocenti, passando per musei, biblioteche e giardini. Centinaia di eventi – spettacoli, laboratori artistici, giochi, performance musicali – racconteranno ai più piccoli cosa significa davvero la parola “pace”.

Tra arte, gioco e scoperta: eventi in tutta la città

Tra le novità più attese di Firenze dei Bambini 2025, la “Sfera di giornali” di Michelangelo Pistoletto, una scultura itinerante simbolo di armonia e partecipazione che attraverserà la città in un corteo festoso. Al Palazzo Vecchio spazio alla fantasia con il laboratorio Firenze infinita, lo spettacolo di Oreste Castagna e le esibizioni musicali di giovanissimi talenti.

Anche Santa Maria Novella sarà animata da attività ispirate al Cantico e ai Global Goals, mentre all’Istituto degli Innocenti prenderà vita un grande Drum Circle e la Carovana dei Pacifici. L’Istituto Geografico Militare proporrà invece attività su mappe e geografia, svelando ai bambini il mondo attraverso il gioco.

Da segnalare anche la collaborazione con la Fondazione Meyer, che porterà l’evento anche ai piccoli degenti dell’ospedale pediatrico.

Torna la magia della Notte al Museo (e triplica le possibilità)

Tra le esperienze più suggestive del festival, torna anche la richiestissima Notte al Museo, che nel 2025 triplica l’offerta grazie al sostegno di Toscana Energia. I bambini dai 6 anni in su, accompagnati da un adulto, potranno vivere una serata d’eccezione con attività serali e pernottamento in tre luoghi simbolo della cultura fiorentina: Palazzo Vecchio, Palazzo Medici Riccardi e Museo Stefano Bardini. L’iniziativa include anche la colazione del mattino successivo, offerta da Rivoire e Gelatarium. La prenotazione è obbligatoria e sarà attiva a partire dal 19 maggio.

Firenze dei Bambini, un evento per tutta la comunità

Firenze dei Bambini 2025 è promosso dalla Direzione Istruzione del Comune di Firenze e organizzato da Fondazione MUS.E con la direzione artistica di Valentina Zucchi. Main sponsor è Toscana Energia, con il contributo di numerosi partner istituzionali e privati. Tutti gli eventi sono gratuiti: alcune attività prevedono prenotazione obbligatoria, attiva dal 19 al 22 maggio sul sito ufficiale firenzebambini.it.

Durante il festival, con uno speciale braccialetto, sarà possibile accedere gratuitamente anche a musei cittadini come Palazzo Vecchio, Museo Novecento, Museo Bardini e Santa Maria Novella.

Firenze capitale della cultura… a misura di bambino

Dalle biblioteche ai musei, dai laboratori creativi ai grandi nomi dello spettacolo per ragazzi, Firenze dei Bambini 2025 si conferma un’occasione unica per vivere la città con occhi nuovi. Un’iniziativa che valorizza il patrimonio culturale, educa alla cittadinanza attiva e semina gentilezza, empatia e immaginazione nel cuore delle nuove generazioni.