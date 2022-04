Firenze Flower Show 2022: torna la mostra dei fiori nel giardino Corsini

Nel weekend del 9 e 10 aprile, il Giardino Corsini ospiterà il Firenze Flower Show 2022, la mostra dei fiori e di piante rare arrivata alla quarta edizione. Tantissime novità per questo colorato evento, dai corsi di giardinaggio gratuiti agli incontri con gli esperti.

Gli espositori della mostra di fiori e piante rare

Questa mostra mercato di fiori e piante porta a Firenze tante nuove iniziative rivolte ai visitatori che decideranno di trascorrere il weekend del 9 e 10 aprile in mezzo al verde. L’evento ospiterà 80 fra produttori e collezionisti di rarità floreali e botaniche, pronti a mostrare i propri tesori al pubblico interessato.

Come nella scorsa edizione, si potrà godere dei meravigliosi colori della primavera attraverso le numerose specie di piante come le orchidee, gli agrumi, i cactus, gli olivi secolari e molto altro. Ci saranno anche piante carnivore, insolite ed esotiche, il tutto contornato dalle sezioni dedicate all’arredamento da giardino e alle creazioni artigianali.

Gli eventi del Firenze Flower Show 2022, la mostra dei fiori al Giardino Corsini

Tantissimi eventi collaterali andranno ad arricchire quest’edizione. Dai corsi di giardinaggio base alle mini conferenze sull’uso e la cura delle piante tenute dagli esperti presenti all’evento. Dai corsi per gli adulti come “Lasciarsi catturare dalle piante carnivore” alle degustazioni come quella di “Il caffè: una bevanda molto bevuta ma poco conosciuta”, fino alle presentazioni di libri come “Peonia” di Lucia Romani Adami. Le attività non si fermano qui, ci saranno anche degustazioni, show cooking e dimostrazioni per intrattenere gli ospiti. Nessun pollice verde richiesto, basta armarsi di passione e interesse e il gioco è fatto!

Inoltre, al Firenze Flower Show 2022 c’è spazio anche per i più piccoli con attività espressamente dedicate a loro. Iniziative come “Indovina la pianta” e “Scacciaguai, avvicinare i più piccoli alla natura”, sono solo due degli eventi dedicati all’introduzione nel mondo vegetale dedicata ai giovanissimi che dovranno, un giorno, prendersi cura della nostra natura.

I biglietti per il Firenze Flower Show 2022

La mostra dei fiori “Firenze Flower Show 2022” si terrà presso il Giardino Corsini in via della Scala 115 e i biglietti possono essere acquistati direttamente all’ingresso il 9 e 10 aprile al costo di 8 euro per un solo giorno, oppure 10 euro per entrambe le date dell’evento. Le attività collaterali sono gratuite, basta iscriversi sul sito di Firenze Flower Show 2022.