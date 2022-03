Jova Beach Party 2022 a Viareggio: date e biglietti

Riparte l’appuntamento musicale più atteso dell’estate. Il Jova Beach Party 2022 farà tappa a Viareggio con due date, dopo l’enorme successo riscosso sulle spiagge italiane due anni fa, che ha visto più di 80.000 biglietti staccati. In Toscana le due imperdibili feste in riva al mare guidate da Lorenzo Cherubini movimenteranno la spiaggia del Muraglione di Viareggio.

Jova Beach Party 2022, le date di Viareggio

Il tour del Jova Beach Party 2022 inizierà il suo viaggio il 2 luglio partendo dalle spiagge di Lignano Sabbiadoro, proseguendo per altri lidi italiani fino ad arrivare alla Spiaggia del Muraglione di Viareggio con le date del 2 e 3 settembre, per cui sono in vendita i biglietti. “Le due serate del 2019 sono state meravigliose. Un’accoglienza e una festa uniche! Una grande gioia!!” racconta Jovanotti.

L’evento è un mix freschissimo di musica, “una nuova Woodstock” che porta felicità, fantasia e voglia di ballare per le spiagge italiane. Ogni festa prevede ospiti nazionali e internazionali, come Ackeejuice Rockers, Ivreatronic e Willie Peyote, presenti durante le date del 2019, insieme ad altri 63 artisti.

Come funziona la festa di Jova

L’enorme progetto organizzato da Trident Music, pone l’accento sul rispetto dell’ambiente attraverso iniziative di pulizia delle spiagge, postazioni di riciclo presenti nei vari appuntamenti, collaborazioni con il Banco alimentare e molto altro. Una novità per questo 2022, è quella di non vendere più bottigliette d’acqua in PET. Verranno infatti sostituite con lattine d’alluminio e borracce, che si potranno poi riempire nei vari punti di rifornimento.

Con ben tre palchi diversi, lo SBAM STAGE, il KONTIKI STAGE e il MAIN STAGE, il Jova Beach Party 2022 porterà sulla costa di Viareggio tanta energia e buon umore, utili più che mai dopo i due anni passati. Un’esperienza unica nel suo genere che unisce musica, divertimento, attività, mare e tantissime persone pronte a divertirsi.

Tutte le date del Jova Beach Party 2022

12 appuntamenti divisi tra le spiagge d’Italia, un prato di montagna, un ippodromo e un aeroporto, ecco tutte le date del Jova Beach Party 2022:

2 – 3 luglio 2022 – Lignano Sabbiadoro (UD) Spiaggia Bell’Italia

(UD) Spiaggia Bell’Italia 8 – 9 luglio 2022 – Marina di Ravenna (RA) Lungomare

(RA) Lungomare 13 luglio 2022 – Aosta (Gressan) Area Verde

(Gressan) Area Verde 17 luglio 2022 – Albenga (Villanova, SV) Ippodromo dei Fiori

(Villanova, SV) Ippodromo dei Fiori 23- 24 luglio 2022 – Marina di Cerveteri (RM) Lungomare degli Etruschi

(RM) Lungomare degli Etruschi 30 – 31 luglio 2022 – Barletta Lungomare Mennea

Lungomare Mennea 5- 6 agosto 2022 – Lido di Fermo Lungomare Fermano

Lungomare Fermano 12 – 13 agosto 2022 – Roccella Jonica (RC) Area Natura Village

(RC) Area Natura Village 19 – 20 agosto 2022 – Vasto (CH) Lungomare Duca degli Abruzzi

(CH) Lungomare Duca degli Abruzzi 26 – 27 agosto 2022 – Castel Volturno (CE) Spiaggia Lido Fiori Flava Beach

(CE) Spiaggia Lido Fiori Flava Beach 2 – 3 settembre 2022 – Viareggio (LU) Spiaggia del Muraglione

(LU) Spiaggia del Muraglione 10 settembre 2022 – Bresso-Milano Aeroporto

Dove acquistare i biglietti per il Jova Beach Party 2022 a Viareggio e i prezzi

I biglietti per le due date del Jova Beach Party 2022 che si terrà a Viareggio sono già in vendita nei boxoffice oppure online su Ticketone o Ticketmaster. Le tipologie di biglietto sono 2: il biglietto ad ingresso singolo, che parte da un prezzo di 65 euro, o per due giorni, che costa da 125 euro. Per la singola data si potrà poi scegliere se acquistare un posto unico, l’accesso all’area sotto al palco (PIT 99 euro), oppure l’ingresso alla terrazza, una postazione sopraelevata vicina al main stage (345 euro).