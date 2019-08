Dopo le prime due date toscane, il Jova Beach party torna a Viareggio sabato 31 agosto, sulla spiaggia del Muraglione per un mega concerto con tanti ospiti che saliranno sul palco accanto a Lorenzo Cherubini e un lungo programma di musica.

Un evento targato Jovanotti che si preannuncia sold out: i biglietti in vendita online, come su Ticketone, e nei negozi sono esauriti, rimangono solo alcuni tagliandi per la Jova boat, il traghetto speciale che salperà dall’Isola d’Elba (ore 12.00 da Portoferraio) in direzione della costa versiliese. Attenzione quindi ai venditori abusivi, avvertono gli organizzatori.

Per la terza data Toscana sono stati venduti oltre 40mila biglietti: ecco quante persone sono attese a Viareggio, dall’Italia ma anche da tutta Europa e dagli Stati Uniti.

Dove e quando: luogo e orario di apertura dei cancelli

Al via il 22 agosto i preparativi per allestire i 3 palchi sulla spiaggia del Muraglione, che dalle prime ore del pomeriggio del 31 agosto ospiteranno la grande festa. L’apertura dei cancelli dell’area del Jova beach party, a sud di Viareggio, è prevista dalle ore 14.00 dall’ingresso principale di viale Europa, ai lati della Croce Verde, mentre un secondo accesso, dal molo marinai d’Italia, è riservato ai diversamente abili.

Come funziona e cosa non portare

L’inizio del Jova Beach Party è previsto due ore dopo l’apertura dei cancelli, alle 16.00, e questa grande festa sulla sabbia continuerà fin verso le 23.30. Sulla spiaggia del Muraglione un vero e proprio villaggio della musica, con aree per l’intrattenimento degli spettatori. Sarà possibile fare il bagno in mare fino alle 19.30, grazie alla sorveglianza dei bagnini e della Capitaneria di porto.

Come succede per i principali concerti non è possibile portare al Jova Beach party ad esempio borse e zaini grandi, con una capienza maggiore di 15 litri, ma anche bombolette spray, puntatori laser, tablet, power bank, trombette da stadio, ombrelli, caschi e altri oggetti che potrebbero risultare pericolosi. Al Palasport di Viareggio saranno attivi l’area accoglienza e il guardaroba gestito dalla Misericordia di Viareggio.

Chi: ospiti del Jova Beach Party di Viareggio del 31 agosto

Già annunciati gli ospiti per la data del 31 agosto a Viareggio: al Jova Beach party dal pomeriggio parteciperanno Club Paradiso, Ackeejuice Rockers, Dee Jay Mazzz, Bantou Mentale, The Di Maggio Connection e Willie Peyote, poi dalle 20.30 accanto a Lorenzo Cherubini si esibiranno Saturnino, Riccardo Onori, Christian “Noochie” Rigano, Gianluca Petrella, Franco Santernecchi, Leo Di Angi.

Come già successo per le prime due date viareggine del Jova beach, potrebbero esserci anche sorprese nel corso dell’evento, con “big” non annunciati.

La scaletta “a sorpresa”

Quello che rimane top secret è il programma dei pezzi. “Non c’è una scaletta fissa – spiega Jovanotti – ogni giornata è diversa, saliamo sul palco attacchiamo gli strumenti, accendiamo la consolle e partiamo. Non ci fermiamo fino a mezzanotte. In riva al mare, con un palco grande e due palchi off dove nascerà la musica sempre diversa e sempre da ballare per celebrare il fatto di essere lì insieme vivi come il mare”.

Come arrivare a Viareggio per il Jova beach party: treni

Il consiglio degli organizzatori è arrivare in treno in Viareggio. Sabato 31 agosto oltre ai convogli già programmati, per l’andata saranno potenziati i collegamenti, mentre per il ritorno, al termine del Jova beach party, sono previsti 7 treni straordinari dalla stazione di Viareggio alle ore 00.55, diretti a Lucca, La Spezia, Prato, Firenze, Montecatini Terme-Monsummano, Grosseto. La stazione viareggina dista 3 chilometri dalla spiaggia del Muraglione a cui è collegata grazie agli autobus di linea Vaibus 35, 21 e 25.

Dove parcheggiare in auto e le navette

Se non si può fare a meno dell’auto il comune di Viareggio mette a disposizione 4 parcheggi, di cui uno gratuito in zona via dei Lecci/viale Giovanni XXIII (Parcheggio 1A). Gli altri sono a pagamento in via Indipendenza (Parcheggio 1B), in zona Cotone (Parcheggio 2) e in zona viale Tobino (Parcheggio 3). La darsena di Viareggio il 31 agosto è chiusa al traffico dalle 10 del mattino, come anche il viale dei Tigli (da sud).

I parcheggi 1A, 2 e 3 sono serviti da bus navette con un percorso circolare fino alla spiaggia del Muraglione e sono attivi fin dal mattino. Per chi arriva in moto e scooter i due parcheggi gratuiti sono in piazza San Benedetto del Tronto (Darsena) e via Petrarca (stadio), mentre i ciclisti possono lasciare le loro bici in viale Europa o tra via Menini e via Salvatori, dietro il Palasport. Qui la mappa pdf con le info utili sul Jova beach di Viareggio.