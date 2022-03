Mercatini a Firenze: le date 2022 degli eventi in piazza dei Ciompi

Tornano anche nel 2022 i mercatini in Piazza dei Ciompi a Firenze. Weekend dedicati alla vendita di fumetti, creazioni artigianali, abbigliamento, vinili e tanto altro, pronti ad animare le giornate nel cuore del centro di Firenze. I vialetti alle spalle della Loggia del Pesce si riempiono di colori e suoni, grazie ai vari stand e bancarelle.

Creative Factory 2022: mercatini dell’artigianato ai Ciompi

Un appuntamento da non perdere è quello che si svolge il secondo weekend del mese con Creative Factory, a cura dell’associazione Associazione Culturale Heyart. Questa realtà si occupa di promuovere l’arte contemporanea e l’artigianato italiano attraverso l’organizzazione di eventi, proprio come Creative Factory.

Non un semplice mercatino, ma un appuntamento fisso per gli amanti delle creazioni artigianali, oggetti unici che portano con sé una storia da raccontare. L’iniziativa sostiene la creatività e la produzione artigianale, selezionando 30 espositori che saranno presenti ai vari appuntamenti.

Ecco le date dei mercatini di Creative Factory in piazza dei Ciompi in questa prima parte del 2022: 9-10 aprile; edizione speciale per il ponte della festa dei lavoratori (30 aprile-1 maggio); 14-15 maggio; 11-12 giugno. Inoltre l’associazione Heyart ha in serbo nuovi mercatini in altre due location di Firenze, tra aprile e maggio. I dettagli saranno svelati presto.

Fumetti e dintorni ai Ciompi

Un altro appuntamento fisso per i più curiosi è il mercatino di “Fumetti e dintorni” in piazza dei Ciompi. Ogni quarto fine settimana del mese, tantissimi stand porteranno i loro “tesori” così che qualcuno possa accaparrarseli, trovando un fumetto raro o il disco del proprio gruppo preferito.

L’associazione culturale Fumetti e dintorni nasce nel 2002 dalla passione per i fumetti del presidente Giovanni Del Rosso. Lo scopo è quello di condividere questo interesse con più persone possibili, soprattutto i più giovani. Con tantissimi eventi in giro per la Toscana, il mercatino di “Fumetti e dintorni” permette di acquistare o scambiare vecchi fumetti e dischi, creando così uno scambio circolare.

Ecco il calendario dei prossimi mercatini di Fumetti e dintorni a Firenze, in piazza dei Ciompi: 26-27 marzo 2022; ponte della Liberazione 23-24-25 aprile; 21-22 maggio; edizione speciale il 28-29 maggio; ponte di San Giovanni 24-25-26 giugno.

Mercatini a Firenze: il calendario in piazza dei Ciompi

Ecco il calendario con le date dei mercatini che si terranno nel 2022 in piazza dei Ciompi:

Marzo:

26/27 – Fumetti e dintorni

Aprile:

9/10- Creative Factory

23/24/25- Fumetti e dintorni

30 aprile/1° maggio – Creative Factory

Maggio:

14/15- Creative Factory

21/22- Fumetti e dintorni

28/29- Fumetti e dintorni

Giugno:

11/12- Creative Factory

24/25/26- Fumetti e dintorni