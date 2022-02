Mercatini dell’antiquariato a Firenze: il calendario 2022, dove e quando

Girare tra le bancarelle dei mercatini dell’antiquariato di Firenze è un po’ come tornare indietro nel tempo: gli appuntamenti mensili che si svolgono durante tutto il 2022 in centro e nei dintorni permettono di curiosare tra vecchie stampe, mobili retrò, articoli da collezione e oggetti che hanno ancora il fascino del passato. Ogni weekend c’è una possibilità diversa, dal mercato d’antiquariato in piazza Indipendenza, al nuovo arrivato in piazza Savonarola, fino agli stand nel parcheggio del Tuscany Hall. Ecco un calendario con le principali iniziative, che si affiancano al mercatino delle pulci di Firenze che si trova, in pianta stabile e aperto tutti i giorni, in largo Annigoni vicino Sant’Ambrogio.

Mercatini d’antiquariato a Firenze: Savonarola Antiquaria

Questo appuntamento ha debuttato ufficialmente nell’ottobre scorso in “sostituzione” del mercato in piazza Indipendenza (allora temporaneamente sospeso), ma visto il successo è stato deciso di confermarlo anche con il ritorno della manifestazione principale. E quindi ogni prima domenica del mese, da mattina a sera, nella zona tra i viali di circonvallazione e Campo di Marte torna il mercato di antiquariato di piazza Savonarola.

La fiera promozionale richiama una sessantina di espositori. Un’occasione per curiosare tra gli stand a caccia di rarità, oggetti del passato con cui arredare casa e molto altro. Non si svolge nei mesi di luglio e agosto.

BAMMM al Museo Marino Marini di Firenze

Non è un vero e proprio mercatino dell’antiquariato o delle pulci, ma un evento particolare che uno dei luoghi d’arte contemporanea di Firenze organizza nello stile dei bouquinistes parigini. BAMMM! – Books &Art al Museo Marino Marini è una mostra-mercato di libri d’arte e d’artista con le bancarelle che prendono posto accanto alle grandi sculture conservate dentro l’ex chiesa di San Pancrazio.

Gli espositori sono librerie specializzate provenienti da tutta Italia che mettono in vetrina libri rari, edizioni introvabili, oggetti d’artista, vinili numerati e altro ancora. L’appuntamento è in programma la prima domenica del mese dalle ore 10 alle 19, con ingresso gratuito al Museo Marino Marini. Un’opportunità dunque per scoprire le opere ospitate in questa piccola perla. Per informazioni: telefono 055 219432.

Mercatini di antiquariato a Firenze nel 2022: la fiera di piazza Santo Spirito

Nel cuore dell’Oltrarno torna anche nel 2022 uno dei mercatini di antiquariato più conosciuto di Firenze, quello di piazza Santo Spirito che si svolge ormai da 36 anni. È in programma ogni seconda domenica del mese, alternandosi agli eventi che durante gli altri fine settimana animano questo angolo suggestivo della città.

Davanti alla basilica prendono posto circa 80 banchi da tutta la Toscana con piccolo antiquariato, vintage, mobilia di pregio, arredamento, porcellane e anche produzioni artigianali. L’iniziativa è promossa da Anva Confesercenti Firenze.

Collezionare a Firenze 2022: il mercato di antiquariato nel parcheggio del Tuscany hall

Una volta al mese, il sabato e la domenica, nel parcheggio esterno del Tuscany Hall arriva “Collezionare a Firenze – Artigianarte 2022” la mostra mercato mensile di collezionismo e piccolo antiquariato organizzato da oltre 30 anni da Mercatotenda Eventi. La pandemia, stavolta, ha portato una bella novità con il trasloco dell’evento dall’interno del teatro, dove si svolgeva poche volte l’anno, all’esterno.

Tra gli stand si può trovare veramente di tutto, ad esempio mobili, arredamento, giocattoli d’epoca, cristalleria, argenteria, stampe, quadri e abbigliamento vintage, ma anche modernariato e creatività contemporanea. Si svolge un sabato e una domenica la mese con orario 10-19, a ingresso gratuito, nell’area di sosta in via Fabrizio De André, accanto al Tuscany Hall. Prossimo appuntamento il 19 e 20 marzo 2022, aggiornamenti e date sulla pagina Facebook Mercatotenda. Per info: telefono 3483396638, [email protected]

Mercatini delle pulci nel centro di Firenze: Indipendenza Antiquaria

Dopo lo stop per l’emergenza sanitaria, ogni terzo weekend del mese è in programma Indipendenza Antiquaria: per questa fiera fanno tappa in pieno centro 110 operatori specializzati che provengono dalla Toscana e oltre, il sabato e la domenica, dalle ore 9 alle 19. Tra le proposte “in vetrina” mobili, libri, stampe, sculture, oggettistica, dipinti, sculture e molto altro.

Si tratta di uno dei mercatini d’antiquariato e delle pulci più conosciuti a Firenze, inizialmente ospitato nei giardini della Fortezza da Basso (ai tempi si chiamava “Fortezza Antiquaria”) e che poi è stato spostato in piazza Indipendenza in occasione dei lavori per il prolungamento della linea 1 della tramvia. Non si tiene a luglio e agosto.

Ultimo weekend del mese: Fumetti e dintorni in piazza dei Ciompi

Non solo antiquariato: piazza dei Ciompi, nel cuore di Firenze, tra i tanti mercatini ne ospita uno dedicato anche a fumetti, dischi, cd e vintage. Si tratta della mostra mercato e scambio organizzata dall’associazione “Fumetti e dintorni” ogni ultimo sabato e ogni ultima domenica del mese, da mattina a sera.

Oltre a accaparrarsi comics da collezione è possibile portare i vecchi fumetti per scambiarli o sottoporli a una valutazione da parte degli esperti. Ecco le prime date del 2022: 26 e 27 febbraio e poi 26 e 27 marzo. Si prosegue con una tre giorni per il ponte della Liberazione dal 23 al 25 aprile e con un doppio appuntamento a maggio, nel weekend del 21-22 e in quello successivo del 28-29. Chiude questa prima parte dell’anno la fiera “lunga” per il ponte di San Giovanni, il 24, 25 e 26 giugno.

Dal 12 al 15 maggio la stessa associazione promuove l’Urban Food Festival al centro commerciale San Donato di Novoli, con street food e mercatino di vini e vinili. Per informazioni: telefono 3387390387.

Nei dintorni: Vetrina Antiquaria a Scandicci

L’ultima domenica del mese, alle porte di Firenze, si tiene Vetrina Antiquaria, l’ormai tradizionale “mercatino delle pulci” per gli appassionati del settore, organizzato a Scandicci. Dalle 8.30 alle 19.30 i banchi prendono posto in piazza Matteotti, con circa 50 espositori che propongono antiquariato, oggetti da collezione e vintage. Spesso la fiera è accompagnata da iniziative promosse dal Comune e dalle associazioni dei commercianti lungo le strade del centro di Scandicci. Vetrina Antiquaria è sospesa a giugno, luglio e agosto.

Per eventuali cambiamenti di programma si consiglia di controllare le date degli eventi sui canali di comunicazione degli organizzatori