Natale a Firenze: il programma di eventi 2025

A Firenze partono gli eventi del Natale, al via ufficialmente il 6 dicembre 2025 con l’accensione dei 5 abeti nel centro storico. Le iniziative proseguiranno con le proiezioni e gli spettacoli di luce di Florence Lights Up, attività a tema nei musei, mercatini e appuntamenti speciali. Tra questi anche la discesa di Babbo Natale e degli elfi dalla torre di Arnolfo.

L’accensione degli alberi di Natale

Come ogni anno, la città si illumina a festa. In centro i grandi alberi saranno posizionati nel cortile della Dogana di Palazzo Vecchio (il primo a illuminarsi alle 17.30 del 6 dicembre), in piazza del Duomo, piazza della Repubblica, piazza San Firenze e infine a piazzale Michelangelo.

A questi se ne aggiungono più di 50 in tutti e 5 i quartieri, oltre a 430 luminarie in varie parti della città. A partire dal 6 dicembre 2025 e fino al 6 gennaio 2026 si accende anche lo spettacolo di Florence Lights Up con proiezioni e videomapping sulle facciate dei monumenti più famosi, da Ponte Vecchio a Palazzo Vecchio fino alla chiesa di San Paolino. E poi Santa Maria Novella, piazza San Lorenzo, Camera di Commercio e il cortile all’ingresso monumentale di Palazzo Medici Riccardi.

In occasione delle festività natalizie, fino al 6 gennaio, Firenze Smart curerà una speciale illuminazione per le porte storiche, il Loggiato degli Innocenti e il loggiato di San Paolo al Museo del Novecento. Inoltre la società si è occupata dell’illuminazione permanente del Ponte Santa Trinita.

Gli eventi del Natale 2025 a Firenze

Tra le iniziative principali il ritorno della ruota panoramica e della pista di pattinaggio sul ghiaccio nei giardini della Fortezza da Basso, luogo che sarà animato anche da spettacoli l’8 dicembre e nei weekend del 13, 14, 20 e 21 dicembre, il mercato di Natale in piazza Santa Croce (fino al 21 dicembre), la discesa di Babbo Natale e degli elfi dalla Torre di Arnolfo di Palazzo Vecchio, domenica 14 dicembre alle 11.30, mentre la sindaca Sara Funaro farà i tradizionali auguri alla città giovedì 18 dicembre alle 18, nel Salone dei Cinquecento.

Nutrito il programma di eventi di Natale nei musei civici di Firenze, curati dalla Fondazione MuS.E. Tutti i sabati e tutte le domeniche tornano le visite agli scavi archeologici di Palazzo Vecchio (alle 12 e alle 12.45), previste anche visite guidate per adulti e attività per famiglie a tema natalizio tra Palazzo Vecchio (dove torna anche il Winter camp per bambini dal 29 al 31 dicembre con la guida di un’educatrice madrelingua inglese), Santa Maria Novella, Cappella Brancacci, Museo Novecento, Museo Bardini e MAD Murate Art District, oltre a concerti nei diversi luoghi d’arte. Altra conferma è il trenino nel parco delle Cascine che in 10 date e tre orari diversi accompagnerà i bambini tra i 3 e i 10 anni alla scoperta di questo luogo. Info su www.musefirenze.it.

