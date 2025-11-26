Ruota panoramica Firenze, via alla stagione 2025-2026

- Pubblicità -

Primi giri di giostra per la ruota panoramica di Firenze, che da venerdì 28 novembre 2025 entra in funzione nei giardini della Fortezza da Basso insieme alla pista di pattinaggio sul ghiaccio per il Florence on ice village. Dopo due stagioni passate in piazza Vittorio Veneto, l’attrazione torna lì dov’era stata installata la prima volta, anche se in una porzione diversa dell’area verde del piazzale Oriana Fallaci. Le date sono state annunciate sui canali social della Florence Eye.

Fino a quando è attivo il villaggio dei divertimenti

Le 42 cabine della ruota panoramica di Firenze, con i suoi 55 metri di altezza, continueranno a girare fino al 30 aprile 2026 (ma la permanenza potrà essere prorogata fino a giugno), mentre la pista di ghiaccio, la più lunga d’Europa, realizzata intorno alla fontana dei giardini della Fortezza da Basso, resterà attiva fino al 31 gennaio.

Fino all’Epifania aprirà anche il villaggio di Natale con la casa di Babbo Natale, l’ufficio postale per spedire la letterina, la fabbrica di cioccolato, spazi per laboratori e stand con street food e caldarroste.

Orari e prezzi della ruota panoramica di Firenze per la stagione 2025-2026

La ruota panoramica sarà aperta tutti i giorni dalle 10 a mezzanotte con i biglietti acquistabili solo in cassa (non online): l’intero costa 12 euro (10 euro il ridotto per i residenti nel Comune di Firenze), i bambini sotto i 10 anni pagano 7 euro, mentre l’accesso è gratis per i piccoli sotto i 2 anni, i portatori di handicap e gli accompagnatori.

Sono previsti anche pacchetti famiglia, 28 euro per 2 adulti e un bambino under 10 oppure 34 euro per due adulti e due bambini, e un’offerta per le scolaresche fino alle ore 14 (5 euro a studente e l’insegnante non paga). Informazioni sul sito della Florence Eye. La pista di pattinaggio sul ghiaccio, come la ruota panoramica, è aperta tutti i giorni dalle 10 a mezzanotte.