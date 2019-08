Per la seconda data toscana del Jova beach party, a Viareggio sabato 31 agosto sono attese 40mila persone: gli organizzatori consigliano di usare i treni speciali e, a chi non potrà fare a meno della macchina, suggeriscono di informarsi sulla mappa del parcheggio. Ecco quindi tutti le informazioni utili per arrivare (senza sorprese) alla grande festa sulla spiaggia del “pirata” Jovanotti.

Prima di tutto c’è da tenere presente che nel Palasport, a 10 minuti a piedi dalla spiaggia del Muraglione, saranno attivi l’area accoglienza e il guardaroba gestito dalla Misericordia di Viareggio.

I treni per il Jova beach party di Viareggio

Sabato 31 agosto oltre ai convogli già programmati da Trenitalia, per l’andata saranno potenziati i collegamenti, mentre per il ritorno, al termine del Jova beach party di Viareggio, sono previsti 7 treni straordinari dalla stazione viareggina alle ore 00.55, diretti a Lucca, La Spezia, Prato, Firenze, Montecatini Terme-Monsummano, Grosseto.

La stazione è lontana 3 chilometri dalla spiaggia del Muraglione dove si svolge il concerto-festa a cui è collegata grazie agli autobus di linea Vaibus 35, 21 e 25 (per questi ultimi due la fermata più vicina e piazza D’Azeglio). Il numero del radio taxi di Viareggio è 0584.47000 e il punto per il ritorno si trova all’inizio del Lungomare.

Come arrivare in auto, parcheggio

Se proprio non si può fare a meno dell’auto il Comune di Viareggio mette a disposizione varie zone per il parcheggio, più vicine o più lontane dall’area del Jova beach party. Ricordiamo che la darsena il 31 agosto è chiusa al traffico dalle 10 del mattino, come anche il viale dei Tigli (da sud).

Quattro i parcheggi a disposizione di cui uno gratuito in zona via dei Lecci/viale Giovanni XXIII (Parcheggio 1A). Gli altri sono a pagamento in via Indipendenza (Parcheggio 1B), in zona Cotone (Parcheggio 2) e in zona viale Tobino (Parcheggio 3). Il parcheggio tra via Angelo Giorgetti e Via Salvatori, che dista 700 metri dalla spiaggia, è riservato ai diversamente abili.

Per chi arriva in moto e scooter i due parcheggi gratuiti sono in piazza San Benedetto del Tronto (Darsena) e via Petrarca (stadio), mentre i ciclisti possono lasciare le loro bici in viale Europa o tra via Menini e via Salvatori, dietro il Palasport.

Viareggio, le navette per il Jova beach

I parcheggi 1A, 2 e 3 sono serviti da bus navette con un percorso circolare fino alla spiaggia del Muraglione e sono attivi fin dal mattino. Le navette viaggiano dalle 9.00 alle 20.00 e poi da fine concerto fino alle 3, per continuare la festa anche nei locali del viale Europa. La frequenza va dai 15 ai 30 minuti, anche in base al traffico cittadino. Qui la mappa pdf con le info utili sul Jova beach di Viareggio.

Come funziona e cosa non portare

Come succede per i principali concerti non è possibile portare al Jova Beach party borse e zaini grandi, con una capienza maggiore di 15 litri, ma anche bombolette spray, puntatori laser, tablet, power bank, trombette da stadio, ombrelli, caschi e altri oggetti che potrebbero risultare pericolosi o troppo ingombranti.

Nel nostro articolo le informazioni sul programma, sugli orari e sugli ospiti del Jova Beach party di Viareggio.