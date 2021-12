Parco degli animali di Firenze: l’11 e 12 dicembre arriva il Natale

L’11 e 12 dicembre arriva il Natale anche al Parco degli animali di Ugnano a Firenze. Nel week end alle porte sono in programma molti eventi a tema natalizio in città. Tra questi ci sono anche la Festa dei doni e la Babbonatalata al canile-rifugio: un’occasione per conoscere del Parco degli animali e magari portare un regalo agli ospiti a quattro zampe.

Festa dei doni 11 dicembre: cosa portare in regalo agli amici a quattro zampe

Sabato 11 dicembre il Parco degli animali di Ugnano sarà aperto in via straordinaria dalle 9 alle 16. Con l’avvicinarsi delle feste natalizie, sarà possibile per chi lo desidera portare un pensiero agli amici a quattro zampe presenti nella struttura. Sono ben accetti cibo secco per cani, specie puppy per taglie medio piccole, cibo secco e umido per gatti, fieno e secco per conigli, cibo per pappagalli (Ara, Inseparabili e Cocorite), spazzole per cani e vetrofanie anticollisione per uccelli.

‘Babbonatalata’ in arrivo il 12 dicembre

Nella giornata di domenica 12 dicembre, a portare i doni arriveranno anche i Babbi Natale per la ‘Babbonatalata’.

“Un’occasione per scoprire il bellissimo parco degli Animali di Ugnano – ha detto l’assessore all’Ambiente Cecilia Del Re –, ma soprattutto per portare un ‘dono’ ai nostri amici a quattro zampe. Una struttura immersa nella natura, che dal 2011 ad oggi ha dato in adozione oltre 750 cani. Sono circa 32 gli animali ospiti della struttura, ancora in cerca di un padrone, ai quali si sono aggiunti sabato scorso 33 cani sequestrati: per loro siamo in attesa del via libera del magistrato per poterli dare in affido temporaneo. Siamo certi di poter contare anche durante il Natale sulla generosità e sull’attenzione di tanti nostri concittadini verso il mondo degli animali”.