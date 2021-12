Guida agli eventi di Firenze: cosa fare l’11 e il 12 dicembre 2021

Attenzione, Babbo Natale arriva in anticipo, ma lo fa in moto, in pattini e calandosi da Palazzo Vecchio. Sabato 11 e domenica 12 dicembre 2021 gli eventi a Firenze sono in larga parte dedicati allo spirito delle feste: vediamo allora cosa fare durante questo weekend.

Babbo Natale si cala da Palazzo Vecchio

Tra gli eventi in programma a Firenze, anche la discesa di Babbo Natale che domenica 12 dicembre alle ore 11 si calerà dalla sommità di Palazzo Vecchio, atterrando sull’arengario di piazza della Signoria. Lo farà grazie all’aiuto degli elfi e di alcune funi, dopo aver srotolato uno striscione di auguri lungo 12 metri. Una volta toccata terra, il simpatico vecchietto sarà a disposizione dei più piccoli per foto e selfie di rito.

L’appuntamento è offerto alla città con il patrocinio del Comune da Confcommercio Firenze ed EdiliziAcrobatica. Si replica per l’Epifania, quando un’intera squadra di “Befane” scenderà dall’Arco di piazza della Repubblica e dal palazzo della Rinascente.

Babbonatalata Classic special 2021 in moto e Santa Claus sui pattini

Ma Babbo Natale farà capolino questo weekend a Firenze anche in occasione di altri due eventi, in programma domenica 12 dicembre. Per la Babbonatalata Classic special 2021 l’appuntamento è alle 9.00 al piazzale Michelangelo con il raduno dei motociclisti vestiti da Babbo Natale e con i mezzi a due ruote “trasformati” in renna. Poi inizierà la sfilata per le vie della città fino al Parco degli animali di Ugnano e all’allevamento di alpaca Apaha Onlus, dove i “Babbi” porteranno i loro regali. Info e itinerario sull’evento Facebook.

Il Roller club Firenze organizza domenica pomeriggio una pattinata natalizia in costume da Babbo Natale. Ritrovo alle ore 14 nel parco delle Cascine, davanti alle Pavoniere. Il colorato serpentone su rotelle toccherà poi i lungarni, via Tornabuoni, piazza Signoria, Santa Croce, Sant’Ambrogio, San Marco e Fortezza. Qui l’evento Facebook.

Eventi a Firenze 11-12 dicembre: Ponte Vecchio illuminato per le feste con F-light 2021

Cosa fare nel weekend dell’11 e 12 dicembre 2021 a Firenze? Farsi sorprendere da giochi di luce, luminarie e proiezioni sui monumenti cittadini per la nuova edizione di F-light, il Firenze light festival. Ogni giorno dalle 17.30 a mezzanotte i luoghi simbolo della città si vestono di colori e animazioni grazie a videomapping e illuminazioni speciali.

Ponte Vecchio è illuminato dalla monumentale proiezione sul tema della riflessione, il filo rosso di quest’anno. Videomapping e luci colorate anche sul fianco della Basilica di San Lorenzo, sulla facciata dell’Istituto degli Innocenti, sul Museo Galileo, sulla sede della Camera di Commercio. E ancora F-light 2021 tocca il loggiato del Museo Novecento, la palazzina del Forte Belvedere, San Miniato al Monte, le Rampe del Poggi, le porte e le torri che circondano il centro.

Eventi sotto la ruota panoramica di Firenze

Nei giardini della Fortezza da Basso di Firenze è aperto il Florence Ice Village, con la pista di pattinaggio sul ghiaccio più lunga d’Europa e la grande ruota panoramica alta 55 metri. Previsti anche eventi. Domenica alle 16.30 sul palco esibizioni professionali di danza contemporanea e hip hop, a seguire Davide Merlini canterà i suoi auguri di Natale accompagnato da alcuni degli allievi del corso di canto di Nexus Studio.

Intorno al lago dei Cigni è stato allestito inoltre un mercatino natalizio che è aperto dalle 15 alle 20 nei giorni feriali e dalle 10 alle 20 durante i festivi.

Cosa fare a Firenze (11-12 dicembre 2021): le mostre in corso

Tanti anche gli eventi espositivi aperti a Firenze sabato 11 e domenica 12 dicembre. Questo è l’ultimo fine settimana per vedere Alter Eva. Natura Potere Corpo, la rassegna ospitata al piano interrato di Palazzo Strozzi. Le opere di 6 artiste italiane stimolano una riflessione sul futuro fondato su nuovi principi di coabitazione naturale e sociale (orario 14.00-20.00). Al piano nobile invece continua la monografica su Jeff Koons Shine (dalle 10.00 alle 20.00).

Primo fine settimana di apertura poi per la nuova mostra di Villa Bardini, intitolata Galileo Chini e il Simbolismo Europeo. Oltre 200 opere tra quadri, illustrazioni e ceramiche indagano gli anni giovanili dell’artista, che lo resero famoso a livello internazionale. Sabato e domenica alle 15.30 e 16.30 sono in programma visite guidate gratuite, comprese nel prezzo del biglietto, ma con prenotazione obbligatoria online. Qui la guida alle migliori mostre in corso a Firenze durante il mese di dicembre.

Shopping e bancarelle

Lungo il programma di mercatini di Natale, iniziative solidali ed eventi per lo shopping a Firenze tra l’11 e il 12 dicembre 2021. Sabato alle Cascine arriva il mercatino da Forte dei Marmi, sabato e domenica ai Ciompi torna Creative Factory con artigianato di qualità. Nel weekend si svolgono anche tre appuntamenti di solidarietà: Natale per File a Palazzo Corsini, il mercatino dell’ATT all’Hotel Albani e l’asta di Amnesty International allo Starhotels Michelangelo.

Inoltre dall’11 al 24 dicembre in piazza della Repubblica fa tappa la casetta di Natale dell’ospedale pediatrico Meyer con attività di beneficenza. Gli appuntamenti sono ancora tanti, per questo qui trovate la nostra guida ai mercatini di Natale dell’11 e 12 dicembre 2021.

Open day alla Manifattura Tabacchi di Firenze

Sabato 11 dicembre la Manifattura Tabacchi di Firenze dà la possibilità di partecipare a tour guidati all’interno dei cantieri che sono in corso dentro l’ex complesso industriale. Un team di architetti e ingegneri accompagneranno il pubblico alla scoperta del piano di recupero, che prevede la riqualificazione degli edifici originali. Le visite sono in programma dalle 9.30 alle 14.30 ed è necessario prenotare scrivendo a [email protected]

Eventi a Firenze: Festa dei doni al parco degli animali sabato 11 dicembre

Open day del Parco degli animali di Ugnano, il canile rifugio di Firenze che ospita anche altre specie, dai conigli ai gatti, fino a pappagallini e pesci. È aperto sabato 11 dalle 8.30 alle 16.00 per la Festa dei doni ed è possibile portare anche dei regalini agli ospiti della struttura, ad esempio mangiare secco per cuccioli, cibo per i micetti, mangiare per uccelli. Per informazioni 0557352018.

Il Parco degli animali di Firenze si trova in viuzzo del Pantanino 11 (Quartiere 4) e nei pressi si trova anche l’allevamento di alpaca gestito dai ragazzi con disabilità intellettive dell’associazioe Alpaha Onlus che sempre sabato mettono in mostra le creazioni fatta con la pregiata lana.