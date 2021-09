Riaprono i cinema a Firenze: Spazio Uno, Odeon e Flora

Alcuni, come l’Adriano, il Portico e il Fiorella non sono mai andati veramente in vacanza, altri cinema di Firenze riaprono le porte in questa seconda parte del 2021, dopo una lunga pausa della programmazione. E così dal 2 settembre riaccende i proiettori lo Spazio Uno di via del Sole, rimasto chiuso per più di 10 mesi, e sempre in centro il cinema Odeon torna alla vita a metà mese. In partenza inoltre il Flora Atelier di piazza Dalmazia.

Mentre sta per finire la programmazione delle arene estive, il grande schermo al chiuso si prepara per una nuova stagione, che i gestori sperano sia quella della rinascita. Per due anni consecutivi questo mondo ha dovuto fare a meno del periodo d’oro natalizio. Stavolta per entrare servirà il green pass, ma l’auspicio è che questo certificato possa evitare chiusure future, magari sul più bello.

I cinema di Firenze che riaprono: Spazio Uno dal 2 settembre, tra film e promozioni

Riaccendere le luci in sala è una vera e propria emozione. “Un colpo di fulmine, come fosse la prima volta!”, scrivono su Facebook i gestori del cinema Spazio Uno, raccontando la giornata di prove di proiezione.

Qui la programmazione parte martedì 2 settembre con un tris di titoli: la commedia SIBYL – Labirinti di donna di Justine Triet, il film premio Oscar per la migliore sceneggiatura Una donna promettente di Emerald Fennell e The Father – Nulla è come sembra di Florian Zeller. Ripartono anche gli sconti: ogni lunedì biglietto a 3,50 euro, eccetto che per anteprime ed eventi.

Quando riapre il Cinema Odeon di Firenze: la programmazione

La storica sala di piazza Strozzi è rimasta inaccessibile agli spettatori dallo scorso 25 ottobre. Il giorno dopo entrò in vigore il Dpcm che sanciva la chiusura dei luoghi dello spettacolo. Il Cinema Odeon ha rimandato la ripartenza da primavera a giovedì 16 settembre 2021, quando a inaugurare il “nuovo corso” sarà il kolossal d’autore Dune, presentato da Denis Villeneuve alla mostra di Venezia, tutto rigorosamente in “orginal sound”, com’è tradizione nel palazzo dello Strozzino.

Il film sarà proposto in versione originale con sottotitoli in italiano. A breve partirà la prevendita dei biglietti online, sul sito del cinema. Accanto a questo titolo, l’Odeon proporrà inoltre Jodorowsky’s Dune, il documentario che racconta la storia del più grande film di fantascienza mai realizzato.

E le altre sale di Firenze

Il 3 settembre riapre il cinema Flora Atelier di piazza Dalmazia con I figli del sole e Il collezionista di carte, mentre altre sale non hanno fatto vacanze: l’Adriano è stato aperto anche in estate con film e promozioni del circuito Firenze al cinema, proiettore acceso anche al Portico. Attivi il Marconi, il Fiamma, il Fiorella e il Cinema La Compagnia (che in questi giorni ospita il festival del cinema russo contemporaneo), mentre lo Spazio Alfieri è ancora impegnato fino al 12 settembre con il cinema all’aperto nel chiostro del Museo Novecento. Aperti infine i multisala The Space Cinema nel centro commerciale San Donato a Novoli, e gli Uci di via del Cavallaccio e di Campi Bisenzio.