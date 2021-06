Cinema all’aperto 2021 a Firenze: guida alle arene estive, i film sotto le stelle

Al via la programmazione 2021 dei cinema all’aperto di Firenze, perché le arene estive della città una dopo l’altra riaccendono i proiettori per film sotto le stelle, dalle ultime uscite ai titoli cult fino alle rassegne d’essai. Dopo un anno di stop torna Apriti cinema agli Uffizi, con proiezioni gratis, mentre il “Cinema nel chiostro” trasloca dal complesso di Santa Maria Novella a pochi centinaia di metri, nel Museo del Novecento. E quindi usciremo a riveder le stelle (di Hollywood), ma dovremmo comunque rispettare le regole anti-covid su mascherine obbligatorie (anche all’aperto) e posti distanziati davanti al grande schermo. La magia della cinepresa però rimane. Ecco la nostra guida 2021 ai cinema all’aperto di Firenze (articolo in costante aggiornamento).

Arene estive nei dintorni di Firenze:

Cinema Chiardiluna 2021, l’arena estiva dell’Oltrarno fiorentina

Come di consueto, a fine giugno scatta l’apertura anche del Cinema Chiardiluna di via Monte Oliveto, uno dei più “vecchi” di Firenze, attivo nell’arena estiva poco fuori Porta San Frediano. Sul grande schermo i migliori titoli della passata stagione, le nuove uscite, ospiti speciali e anche una rassegna di film sotto le stelle dedicata ai titoli entrati nel mito che sarà possibile rivedere con un biglietto ridotto a 5 euro per tutti. Qualche esempio? L’intramontabili Pretty Woman, il coinvolgente Gladiatore o anche l’esilarante Frankestein Junior. Sedute distanziate secondo la normativa Covid e c’è e la possibilità di comprare online i biglietti con lo sconto (prezzo ridotto).

Cinema, arena estiva Chiardiluna Firenze

Dove: via Monte Oliveto 1 (angolo viale Aleardi)

Quando: dal 26 giugno 2020 a inizio settembre

Orario di inizio proiezione: 21.30, apertura arena dalle 20.30

Prezzi dei biglietti: 6 euro interno, 5 euro ridotto, 5 euro per tutti online

Nel focus sul Cinema Chiardiluna la programmazione completa

Cinema all’aperto nel chiostro del Museo Novecento: la nuova arena estiva 2021 a Firenze

L’anno scorso arrivò dentro il complesso di Santa Maria Novella, quest’anno il cinema all’aperto dell’Estate fiorentina prende posto sotto il Loggiato del Museo Novecento con una platea da 130 posti (distanziati): in programma dal 22 giugno 2021 a inizio settembre incontri, film d’essai e anteprime. Da luglio l’arena si arricchisce con incontri e approfondimenti grazie a critici cinematografici e ospiti. Il cartellone è a cura di Spazio Alfieri. È consigliata la prenotazione

Cinema nel chiostro del Museo Novecento

Dove: piazza Santa Maria Novella 10, ex complesso delle Leopoldine

Quando: dal 22 giugno al 5 settembre 2021

Prezzo dei biglietti: 8 euro intero, 6 euro ridotto soci Unicoop Firenze, abbonamento 25 euro per 5 film

Programmazione completa sul sito dello Spazio Alfieri

Il cinema all’aperto alla Manifattura Tabacchi di Firenze, edizione 2021

Anche quest’anno torna il cinema all’ex Manifattura Tabacchi di Firenze, nella piazza dell’Orologio con una programmazione che comprende anche incontri ed eventi: si parte il 18 giugno 2021 con i film “verdi” in occasione dell’inaugurazione della mostra “Botanica Temporanea” e si prosegue fino al termine di agosto. A curare il cartellone è la Fondazione Stensen, in collaborazione con molte realtà e associazioni fiorentine. I talk e gli incontri pre-serali sono gratis, mentre l’ingresso per i film sotto le stelle è a pagamento e i biglietti si possono comprare in prevendita ogni giorno dalle 19.30 oppure online su questo sito con un sovrapprezzo di 60 centesimi.

Cinema alla Manifattura Tabacchi 2021

Dove: via delle Cascine 35 (zona piazza Puccini)

Quando: dal 18 giugno al 31 agosto 2021

Prezzo dei biglietti: 6 euro intero, 4 euro ridotto (tessera Firenze al Cinema, Polimoda, Accademia delle Belle Arti, Card residenti e convenzioni)

Sul sito della Manifattura Tabacchi di Firenze la programmazione

Apriti Cinema 2021, i film nell’arena estiva degli Uffizi (gratis)

Dopo un anno di assenza dalle scene per l’emergenza Covid, quest’estate torna il cinema all’aperto nel piazzale Degli Uffizi con “Apriti cinema”, rassegna di film sotto le stelle a ingresso gratuito che fa parte degli eventi dell’Estate Fiorentina 2021. “L’arena estiva più bella del mondo”, la chiama qualcuno per la vista sul complesso vasariano. Sul grande schermo arrivano le produzioni d’autore italiane e internazionali in lingua originale (con sottotitoli in italiano), grazie alla collaborazione dei molti festival cinematografici che hanno casa in Toscana. Attesi ospiti ed eventi speciali. L’arena estiva “Apriti Cinema” agli Uffizi è attiva da lunedì 28 giugno.

“Apriti Cinema 2021”, l’arena estiva agli Uffizi

Dove: piazzale degli Uffizi

Quando: dal 28 giugno all’8 agosto 2021

Prezzo dei biglietti: gratis

Presto la programmazione completa

L’arena estiva del cinema di Castello

È stato il primo cinema all’aperto a riaprire a Firenze, in vista dell’estate 2021: l’arena estiva del Cinema di Castello (zona Firenze Nord) è attiva dall’12 giugno nel cortile esterno del circolo Arci. La programmazione è incentrata sulle produzioni d’essai ed è necessaria sempre la prenotazione online oppure via telefono, dopo le 19.30 (3393690575). Il prezzo del biglietto è “popolare” e ci sono molte riduzioni.

Cinema di Castello, arena estiva

Dove: Via Reginaldo Giuliani, 374

Quando: dal 12 giugno 2021

Prezzo dei biglietti: 5 euro (ridotto 4 euro tutti i giorni per Agis, Arci, anziani, studenti e ragazzi)

Orario di inizio proiezione: 21.30

Programma e prenotazioni sul sito del Cinema di Castello

Per info 055.451480

Off Cinema: film gratis al Lago dei Cigni della Fortezza da Basso

Non è un cinema all’aperto vero e proprio bensì una rassegna organizzata in uno dei tanti locali estivi della città. Con il 2021 la rassegna gratuita Off cinema torna nello spazio estivo all’aperto del Lago dei Cigni della Fortezza da Basso. Confermato il giorno fisso delle proiezioni: ogni lunedì documentari e film d’autore, con ingresso libero.

Off cinema Firenze

Dove: piazza Oriana Fallaci, intorno al Lago dei Cigni

Quando: dal 7 giugno 2021, ogni lunedì sera

Prezzo dei biglietti: ingresso gratuito

Orario di inizio proiezione: 21.30

Programma sulla pagina Facebook di Off Cinema

L’arena estiva del cinema Grotta di Sesto Fiorentino: film in giardino

Il 12 giugno 2021 è scattata la riapertura dell’arena estiva del Cinema Grotta di Sesto Fiorentino, nel giardino della multisala: ogni sera spettacolo unico con i migliori film della stagione e con le anteprime. Attivo inoltre il ristorante pizzeria con uno spazio all’aperto nel giardino.

Arena estiva del Cinema Grotta (Sesto Fiorentino)

Dove: via Gramsci 387 – centro di Sesto Fiorentino

Quando: dal 12 giugno 2021

Orario di inizio proiezione: 21.30

Costo dei biglietti: 6 euro intero, ridotto 5

Programma dei film sul sito del cinema Grotta

Nei dintorni di Firenze: alla Villa di Lilliano, 8 serate di cinema e aperitivi al tramonto

Dopo l’esperienza dell’anno scorso, si rinnova per il 2021 l’appuntamento alla Villa medicea di Lilliano (Bagno a Ripoli), non solo un cinema all’aperto, ma una formula per fare un aperitivo sotto le stelle e poi gustarsi un film nell’arena estiva allestita in collaborazione con la Fondazione Stensen. La rassegna si chiama “È tempo di commedia” e propone 8 serate, tra giugno e agosto, che iniziano alle ore 19.30 sulla terrazza della villa con la degustazione fino all’ora del tramonto (un tagliere di specialità toscane più un calice di vino Malenchini) e poi a seguire la proiezione.

Cinema e aperitivo alla Villa di Liliano

Dove: Villa Medicea di Lilliano, Via Lilliano e Meoli, 82 – Grassina (Bagno a Ripoli)

Quando: 16, 23, 30 giugno; 7, 15, 21, 29 luglio; 4 agosto 2021

Orari inizio proiezione: 21.15

Prezzo dei biglietti: 25 euro (aperitivo degustazione e film)

Consigliata la prenotazione 055.642602

Programmazione sul sito della Fondazione Stensen

Il cinema all’aperto nel Teatro romano di Fiesole, l’edizione 2021

Un altro gradito ritorno. L’Estate Fiesolana ha confermato l’arena estiva nel Teatro Romano di Fiesole: il programma di film sotto le stelle, a cura della Fondazione Stensen, prende il via sabato 7 agosto 2021 per andare avanti fino a domenica 22 agosto. In cartellone i migliori film d’essai.

Estate Fiesolana – cinema nel Teatro Romano di Fiesole

Dove: via Portigiani 1 Fiesole (vicino piazza Mino)

Quando: dal 7 al 22 agosto 2021

Programmazione in via di definizione