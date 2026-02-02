Taste 2026: dal 7 al 9 febbraio alla Fortezza da Basso il salone food di Pitti Immagine

- Pubblicità -

Dal 7 al 9 febbraio alla Fortezza da Basso di Firenze spazio all’edizione 2026 di Taste, il salone food di Pitti Immagine. L’edizione numero 19 di Taste ruota attorno al tema “True food” e vedrà protagoniste oltre 750 aziende (con più di 100 aziende selezionate per la prima volta).

Le novità del percorso espositivo

L’ingresso a Taste 2026 sarà da Porta Santa Maria Novella. Sul palco della Taste Arena si alterneranno Davide Paolini con i suoi Ring e tanti altri protagonisti del mondo food. Nello spazio dedicato a Filippo – Ristorante a Pietrasanta andranno in scena i celebri piatti made in Versilia. Il Taste Tour tra le aziende prenderà il via al Piano Attico del Padiglione centrale con il mondo dei salati, per poi proseguire al Piano terra e passare così gradualmente al Padiglione Cavaniglia in cui trionfano i sapori dolci. Sempre al Cavaniglia, la sezione Taste Spirits si consolida con oltre trenta etichette, tra gin, vermut, amari e distillati. Ci sarà un’area speciale dedicata alla viticoltura eroica, a cura di Alvaro De Anna.

Masterclass dedicate all’olio con Coldiretti. Presente anche il Consorzio di tutela e promozione della birra italiana

Coldiretti Toscana, Consorzio dell’olio Toscano IGP e Unaprol ancora insieme a Taste: il Consorzio dell’Olio Toscano IGP, che raggruppa oltre 8.000 olivicoltori toscani, propone masterclass dedicate all’olio. Il Consorzio di tutela e promozione della birra italiana da filiera agricola, la prima unione nazionale di tutti gli attori della filiera della birra in Italia, è presente per la seconda volta a Taste con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le produzioni di cereali, luppolo e la biodiversità espressa dalla birra italiana.

Fuori di Taste

Nei giorni della manifestazione in città sono in programma tante iniziative gourmet dedicate ai prodotti di Taste. Degustazioni, cene a tema, incontri e presentazioni: i locali fiorentini ospiteranno un calendario ricco di eventi rivolti ad un pubblico di non addetti ai lavori.

Gli orari di apertura di Taste 2026

Nei tre giorni della manifestazione l’orario di apertura per i professionisti e operatori del settore sarà sempre 9.30 -18.30. Il pubblico di appassionati può entrare il sabato e la domenica con orario 14.30-18.30. La giornata del lunedì è interamente riservata al business to business.

I numeri dell’edizione 2025

L’edizione 2025 di Taste è stata raggiunta da oltre 12.300 visitatori, di cui 8.483 buyer e oltre 600 giornalisti e operatori media. Nel 2025 i compratori internazionali sono aumentati del 24%: 900 buyer internazionali (negozi specializzati, distributori e importatori, department store, professionisti dell’horeca, ristoratori, chef ed esperti delle materie prime) provenienti da Francia, Germania, Stati Uniti, Svizzera, Gran Bretagna, Spagna, Austria, Belgio, Olanda, Turchia. Buone anche le presenze dell’Est europeo e di tanti mercati extra continentali: Australia, Giappone, Canada, Corea del Sud, Singapore, Thailandia, Emirati Arabi e Arabia Saudita, Messico, Brasile, Nuova Zelanda.