Taste 2025 a Firenze: la fiera del gusto e gli eventi aperti a tutti

- Pubblicità -

Oltre 750 espositori, 3 date (di cui 2 aperte al grande pubblico, solo al pomeriggio) e un lungo calendario di eventi dentro e fuori la Fortezza da Basso: Firenze si prepara a ospitare Taste 2025, la fiera dedicata al gusto organizzata da Pitti Immagine dall’8 al 10 febbraio. Il tema di questa diciottesima edizione è “Nato sotto il segno del gusto”, per una passeggiata tra le stelle dell’enogastronomia contemporanea.

Crescono le aziende ospiti (150 i nomi nuovi) e anche gli spazi, con il salone che quest’anno arriva a “conquistare” le Costruzioni Lorenesi e Aree monumentali. In mostra ci saranno le più particolari specialità del settore agroalimentare italiano, con in programma conferenze, masterclass e progetti speciali.

- Pubblicità -

Come visitare Taste 2025 e dove comprare i biglietti

Una buona parte dell’evento è riservato agli operatori del settore, ma Taste 2025 si aprirà anche al grande pubblico durante due pomeriggi: sabato 8 e domenica 9 febbraio, dalle ore 14.30 alle 18.30, sarà possibile per tutti entrare nella Fortezza da Basso comprando i biglietti direttamente all’ingresso della manifestazione (Porta Faenza) oppure online registrandosi sul sito di Pitti Immagine. L’ingresso giornaliero ha un costo di 25 euro (i bambini sotto i 12 anni non pagano). Il biglietto è nominale.

Quest’anno non ci sarà il negozio “fisico” per acquistare i prodotti visti in mostra, ma sarà tutto digitale (con il biglietto si avrà diritto a uno sconto del 20% sui siti dei produttori). All’esterno della Fortezza da Basso, ci saranno numerosi eventi organizzati a Firenze e dintorni da ristoranti, locali e perfino da laboratori di pasticceria per “Fuori di Taste 2025“, il calendario collaterale della fiera. Tra le iniziative, in programma dal 3 al 10 febbraio, cocktail party, degustazioni, cene, visite guidate, appuntamenti artistici. Alcune sono gratuite, altre a pagamento.

- Pubblicità -

Dentro la Fortezza da Basso: la “mappa” della fiera del gusto

Dentro la Fortezza da Basso, il viaggio attraverso le eccellenze enogastronomiche si snoda tra il Padiglione centrale (dov’è protagonista soprattutto il salato, con spazio anche per accessori per la tavola e la cucina) e il Cavaniglia (dove trionfano i sapori dolci e gli spirits con 34 etichette, tra Gin, Vermut e Amari), mentre il Padiglione delle Ghiaie ospiterà eventi, talk e appuntamenti formativi. Le aree monumentali e le Costruzioni lorenesi sono infine i luoghi dei progetti speciali, come quello dedicato ai vini eroici, coltivati in territori “estremi”).

- Pubblicità -

Nei due pomeriggi di apertura al pubblico generico, oltre a curiosare tra gli oltre 750 espositori e a degustare i tanti prodotti in fiera, si potrà assistere a incontri e talk. Tra gli eventi targati Taste Ring, conversazioni di Davide Paolini su temi di attualità, sabato ore 16.30 va in scena l’incontro “L’astrologia il cibo e il vino: quali affinità?” insieme ad Andrea Gori, autore del libro Sotto il segno del vino, e all’astrologa Ginny Chiara Viola.

Sul fronte dei talk, sabato pomeriggio si parlerà di vini eroici (ore 14.30) e, con tanto di degustazione finale, anche di cantuccini (17.30) e di dolci (ore 15.30) per la presentazione-dialogo sul libro Una torta per dirti addio. Vita (e ricette) di Nora Ephron scritto dalla giornalista e scrittrice Angela Frenda. Domenica al centro degli incontri pomeridiani il mondo della prima colazione (ore 14.30) e le nuove frontiere del food writing negli anni dell’intelligenza artificiale (ore 15.30)

Gli eventi di Fuori di Taste 2025 a Firenze e dintorni

L’edizione 2025 di “Fuori di Taste” conta oltre 60 eventi collaterali in ristoranti e locali. Nel lunghissimo programma figurano anche gli appuntamenti per scoprire – grazie a una installazione video nell’ex chiesa di santo Stefano al Ponte – Pieve di Campoli, l’azienda agricola dell’Istituto diocesano per il sostentamento del clero di Firenze (gratis, venerdì 7 dalle 18 alle 20); la speciale apertura del laboratorio storico di Prato del biscottificio Antonio Mattei per vedere come si producono gli storici cantuccini (la mattina di sabato 8, su prenotazione, gratis per chi ha il biglietto di Taste) e la serata dedicata ai cocktail preferiti di Salvatore e Wanda Ferragamo al Picteau Bistrot & Bar (sabato sera).

E ancora un’immersione nella Romagna segreta (sabato ore 20) e uno spettacolo lirico più cena marchigiana (domenica ore 19.30) dedicata a Gioacchino Rossini, compositore ma anche cuoco per passione, entrambe al Teatro del Sale. Il gastronomo e giornalista Leonardo Romanelli curerà inoltre una serie di eventi tra cibo, arte e letteratura. Si parte con “A cena con il commissario Bordelli” insieme allo scrittore Marco Vichi che presenta il suo ultimo libro, facendo assaggiare l’olio che lui stesso produce (Frantoio Pruneti) e il vino de I Balzini, presso la Trattoria da Burde nella serata del 6 febbraio). Il 7 febbraio, al 25 Hours Hotel si prosegue con una proiezione della seconda parte della Video Art “Il mio corpo che cambia”, preceduta da una degustazione.

Il programma completo degli eventi si trova sul sito di Taste.