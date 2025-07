Eventi in Toscana (26-27 luglio): 5 idee buone per il weekend

Festival che animano centri storici, rievocazioni medievali in borghi e tanta musica. La guida alle migliori cose da fare durante il fine settimana in Toscana

Feste di paese, rievocazioni medievali, grande musica e anche iniziative per i bambini: se vi state chiedendo cosa fare questo weekend, ecco una guida ragionata ai migliori eventi in Toscana tra sabato 26 e domenica 27 luglio 2025. Visto il programma sterminato, abbiamo selezionato gli appuntamenti più interessanti, divisi per 5 diverse tipologie.

1. Feste medievali e rievocazioni in Toscana

Sono quattro gli eventi, in diverse parti della Toscana, che tra venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 luglio permettono di immergersi in atmosfere di altri tempi. In provincia di Arezzo, Laterina Medievale fa tornare indietro di secoli il castello del borgo per tre giorni, da venerdì a domenica. In calendario rievocazioni storiche, combattimenti tra balestrieri e arcieri, spettacoli itineranti, banchetti ed esibizioni di rapaci in volo con i falconieri. L’ingresso è gratuito, info su www.laterinamedievale.it.

Celti e vichinghi sono invece protagonisti per l’Arezzo Celtic Festival, con un villaggio d’altri tempi allestito nel parco Pertini della città toscana, da venerdì a domenica. L’undicesima edizione della manifestazione propone mercatini a tema, giochi, laboratori, spettacoli, cerimonie e specialità gastronomiche. Ingresso libero, www.arezzocelticfestival.it.

Per un tuffo nel Medioevo, sabato e domenica c’è anche la festa a Massa e Cozzile (Pistoia), tra dame, cavalieri, musici, antichi mestieri, esibizioni e un gran banchetto su prenotazione (info sul sito del Comune), mentre a Sarteano, in provincia di Siena dal 24 al 27 luglio va in scena Civitas Infernalis, festival delle arti di strada organizzato dall’Associazione Giostra del Saracino con numerosi eventi gratuiti e spettacoli lungo le vie del borgo (www.civitas-infernalis.com).

2. I concerti, dal rock alla lirica

L’estate, in Toscana, è anche una stagione di concerti: tra i grandi eventi il 26 e 27 luglio si chiude il Lucca Summer Festival 2025. Dopo il live dei Simple Minds, sul palco di Piazza Napoleone giovedì, il finale in bellezza è affidato a Morrissey sabato e Bryan Adams domenica. Sono disponibili gli ultimi biglietti a partire da 60 euro (www.summer-festival.com).

La lirica, come ogni estate, è protagonista nel gran teatro all’aperto di Torre del Lago (Viareggio – Lucca) dove è in corso il 71esimo Festival Puccini. Venerdì va in scena la Turandot con la regia di Alfonso Signorini e diretta dal maestro Renato Palumbo, mentre sabato è la volta della Bohème nella versione di Ettore Scola e la bacchetta di Pier Giorgio Morandi. Biglietti su www.puccinifestival.it.

Chitarre elettriche e batterie risuonano invece nel pistoiese. Dal 25 al 27 luglio c’è Serravalle Rock, l’undicesima edizione del festival che si svolge nella Rocca di Castruccio. La serata di apertura è affidata a Bluagata, ESSEFORTE e The Loyal Cheaters; sabato saliranno sul palco Mars Era e i norvegesi You Know Who e infine, domenica, Mari Lu Jacket, Strea e Alteria. Tutti gli eventi sono a ingresso libero con inizio alle 21.

Infine venerdì 25 luglio l’outlet di Barberino di Mugello (Firenze) ospita il concerto gratuito dei Planet Funk (ore 21, con pre-show dalle 20) nell’ambito del festival Summer Vibes 2025. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione online. Per l’occasione i negozi resteranno aperti fino alle 23 e sono previste due corse aggiuntive serali della navetta bus da Firenze.

3. Spettacoli sotto le stelle

Altri eventi da non perdere questo weekend in Toscana sono gli spettacoli all’aperto, come il debutto del nuovo autodramma del Teatro povero di Montichiello “La Casa Silente” in programma sabato 26 luglio con replica il giorno dopo. Poi si andrà avanti fino al 14 agosto, con l’esclusione delle date del 28, 29 luglio e 4 agosto. Da decenni gli abitanti del piccolo borgo in provincia di Siena mettono in scena la propria realtà, scrivendo e interpretando spettacoli ogni anno diversi. Per prenotazioni: www.teatropovero.it.

Sotto il cielo della Garfagnana c’è l’anteprima di Mont’Alfonso sotto le stelle, festival culturale alla sesta edizione. Tra i primi appuntamenti, in piazza Luigi Carli a Castelnuovo di Garfagnana il 24 luglio lo spettacolo “La Resistenza in Lucchesia – Racconti e cronache della lotta antifascista” con Arca Azzurra e il giorno dopo “Ci vediamo alla radio” con il giornalista Francesco Repice. Entrambi sono su prenotazione gratuita. Info su www.festivalmontalfonso.it.

Questo weekend è in programma inoltre l’anteprima di Capalbio Libri, il festival sul piacere di leggere. Sabato 26 luglio Giuseppe Cerasa parla del suo “Sipario siciliano. Storie di donne, passioni, segreti, mafia ed eroi senza gloria” (edito da Aragno) in dialogo con Fabrizio Roncone. Appuntamento alle 19.30 al Nuovo Cinema Tirreno in piazza della Repubblica. Ingresso libero.

4. Feste in Toscana: gli eventi del weekend (26-27 luglio)

Numerose le città e i borghi che si animano, ecco tre eventi che si svolgono in Toscana durante questo weekend. A Carrara, il 25 e 26 luglio, dalle 18 a mezzanotte, il centro storico ospita il festival “C/Art-Creativi in dialogo” con 114 artisti da tutto il mondo. Nei tanti angoli della città ci saranno iniziative dedicate a ceramica, moda, musica, scultura, teatro, carta e riciclo creativo.

Nella patria di Leonardo, dal 26 al 30 luglio si svolge la Fiera di Vinci (Firenze): tutte le sere dalle ore 18.30 musica, teatro, sport, prodotti locali, mercatini e cittadella medievale, in attesa della rievocazione del volo di Cecco Santi dalla torre del Castello dei Conti Guidi (in programma la prossima settimana, mercoledì sera). Dettagli su www.comune.vinci.fi.it.

Il centro storico e le cantine di Roccastrada (in provincia di Grosseto) si animano da venerdì a domenica in occasione della manifestazione MerCantine in Poggio. Ogni pomeriggio musica, sapori tipici del territorio e mostra-mercato con artigiani, artisti e aziende enogastronomiche locali. Info su www.comune.roccastrada.gr.it.

5. Eventi per bambini (e grandi) in Toscana

L’ultima idea su cosa fare durante il weekend del 26 e 27 luglio abbraccia due eventi agli antipodi della Toscana. In Lunigiana, Monzone, frazione di Fivizzano, ospita il festival per tutta la famiglia L’Isola che non c’è che trasforma il borgo vecchio di questo piccolo paese in un mondo da fiaba. Da venerdì a domenica spettacoli, cibo, musica, giochi, i pirati e Peter Pan. Ingresso a offerta libera. Per informazioni 3405371090 – [email protected].

La costa della Maremma si colora infine per il Carnevale estivo di Follonica che sabato 26 luglio vedrà sfilare i carri e le mascherate dell’edizione invernale 2025. Appuntamento alle ore 19.30 presso il parco centrale con animazione, cibo e gonfiabili. Poi alle 21 la parata in notturna con le grandi creazioni illuminate. Ingresso gratuito.

