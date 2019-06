Non è una missione impossibile: posti freschi a due passi da casa e vicino a Firenze. Chi l’ha detto che in estate si deve andare per forza al mare? O che, chi non può permetterselo, deve necessariamente restare a rosolare al sole cittadino tra una spiaggetta sull’Arno arroventata e l’impianto di condizionamento di un centro commerciale? Di alternative ne esistono, eccome, per rinfrescarsi un po’ le idee (e non solo).

Basta uscire dalla città e l’aria diventa subito più respirabile e fresca, basta avventurarsi su per i dintorni tra boschetti, laghi e qualche collina arieggiata per sentirsi subito meglio. Ecco quindi tante idee per le vostre gite alla ricerca di refrigerio nei dintorni di Firenze.

Bilancino, il lago vicino Firenze

È il “mare del Mugello” raggiungibile anche grazie ai mezzi pubblici e soprattutto balneabile. Attrezzato e ben tenuto, sulle rive del lago di Bilancino (Barberino di Mugello), oltre a fare delle belle passeggiate, è possibile stare in tranquillità a prendere il sole in uno dei due stabilimenti, mentre i più sportivi potranno dilettarsi in attività come canoa, windsurf e vela. Intorno a questo invaso ci sono anche ristoranti e agriturismi dove mangiare un boccone.

Parco di Villa Demidoff a Pratolino

Chi preferisce non allontanarsi troppo dalla città ma non vuol rinunciare a un posto fresco, può dirigersi verso il parco mediceo di Pratolino, nel comune di Vaglia ma proprietà della Città metropolitana di Firenze, detto anche da molti “parco di Villa Demidoff”. Si tratta di un meraviglioso polmone verde ricco di storia e costellato da sculture, tra cui il famoso Colosso dell’Appennino del Giambologna che domina un suggestivo laghetto. Non c’è biglietto, l’ingresso è gratuito.

Come arrivare? Si sale in macchina e si segue la via Bolognese, passando prima Trespiano, poi Montorsoli fino ad arrivare poco prima dell’abitato di Pratolino. In alternativa si può prendere l’autobus Ataf numero 25 A.

Uno dei posti più freschi vicino Firenze: Montesenario

Poco distante da Pratolino, e raggiungibile anche con i bus extraurbani dalla stazione Santa Maria Novella, c’è un altro dei posti freschi dove andare in caso di caldo estivo insopportabile: il convento di Montesenario, bellissimo eremo immerso tra boschi di cipressi e pini secolari fondato nel 1240, dove gli appassionati di trekking e natura troveranno una rete di sentieri tutta da esplorare. È possibile anche pernottare a un prezzo modico grazie all’ospitalità fornita dai frati del convento nella foresteria.

Nonostante le temperature roventi in pianura, a Montesenario si può sempre godere di una discreta frescura: il termometro scende di qualche grado e la “cappa di caldo” non c’è.

Passeggiate al fresco su Monte Morello

È l’altro monte di Firenze, che sfiora i mille metri di altezza, dove combattere la calura, soprattutto alla sera grazie a vari ristoranti e locali che si trovano sulle pendici del monte e anche sulla “terrazza panoramica” che si apre su piazzale Leonardo da Vinci. Dopo il tramonto da qui è possibile ammirare la piana fiorentina e tutte le sue luci (compresi gli aerei in atterraggio sulla pista di Peretola).

Di giorno invece si possono percorrere vari sentieri nel bosco. Si arriva in macchina dal versante di Sesto Fiorentino oppure dall’altro lato, prendendo la via Bolognese e, prima di Pratolino, girando verso l’ex sanatorio Banti.

I luoghi freschi fuori Firenze: foresta di Vallombrosa

Più lontano, ma sempre al fresco, troviamo Vallombrosa (Reggello): non un semplice parco ma una vera e propra riserva naturale alle pendici del Pratomagno tutta da scoprire e gettonatissima per i picnic o la gita domenicale. Ci sono grandi prati, una sere di piccole cappelle collegate da sentieri tutte da vedere, accompagnati da un piacevole venticello, e anche la celebre abbazia di Vallombrosa. Nel pratone ci sono anche barbecue in muratura per fare delle belle grigliate.

Bagno nell’Arno (con tappa alla Consuma per la schiacciata)

Per una gita nel weekend e una gustosa merenda consigliamo il Passo della Consuma, famoso per la sua schiacciata farcita da mangiare nei locali paesino o nella baita nei pressi del passo. Proseguendo nel viaggio, si può sconfinare e arrivare fino a Stia nell’aretino, dove si trova Canto alla Rana, un piccolo parco sull’Arno, tra cascatine e pozze d’acqua dov’è possibile fare un bagno nel fiume: qui le acque sono limpide, siamo vicini alla sorgente. C’è anche un percorso avventura per i più piccoli e qualche tavolo per picnic.

Gita domenicale fuori provincia

Andando ancora più lontano, consigliamo l’eremo di Camaldoli, a Poppi (Arezzo), nella quiete e nei bellissimi boschi del Casentino, oppure Montepiano, ottocento metri di altezza sull’Appennino tosco-emiliano nel comune di Vernio (Prato), con un laghetto (dove però non si può fare il bagno), qualche ristorante e tanto fresco.

Infine, chi è pronto a fare un viaggio di due ore e mezzo in macchina da Firenze può dirigersi verso la Garfagnana e scoprire un angolo di Toscana incontaminato: il borgo di Isola Santa. Si tratta di un pugno di case che si affacciano su un minuscolo lago dove la quiete la fa da padrona e da cui si può partire per andare alla scoperta delle bellezze delle Alpi Apuane.