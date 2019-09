Questo fine settimana ci sono due appuntamenti che animeranno l’Oltrarno fiorentino con iniziative varie. Da una parte via Romana, che sabato 28 sarà pedonalizzata per festeggiare la Notte Rosa, dalle ore 15:00 fino a mezzanotte. Dall’altra, nella vicina piazza Santo Spirito, un intero weekend dedicato a Floralia per Santo Spirito.

Entrambi sono eventi che coinvolgono la cittadinanza con iniziative allegre, di svago, ma anche di arricchimento culturale, pensate per promuovere il territorio, la sua gente e i suoi beni monumentali.

La Notte Rosa è organizzata dall’Associazione Boboli Centro Commerciale Naturale per valorizzare la strada e le sue botteghe, questa volta in campo per omaggiare le donne e la loro importanza in società. Floralia per Santo Spirito – Giardinaggio fra Creatività e Cultura è una mostra mercato organizzata dall’Associazione Amici di Santo Spirito con lo scopo di raccogliere fondi per il servizio di vigilanza all’interno della Chiesa (ricordiamo che, per volontà della Comunità Agostiniana, l’accesso alla Basilica è gratuito).

Entrambe le manifestazioni prevedono momenti di shopping, musica, attività di laboratorio per adulti e bambini, artigianato artistico e perfino, nel caso di Floralia, visite storico-artistiche gratuite al Complesso di Santo Spirito. Due eventi coinvolgenti a pochi metri l’uno dall’altro che vi daranno la possibilità di godervi la zona con una lunga passeggiata fra fiori, colori, musica.

Il programma della Notte Rosa, sabato 28 settembre

Dalle prime ore del pomeriggio via Romana, da piazza della calza a piazza San Felice sarà chiusa al traffico e si potrà passeggiare tra le 70 botteghe addobbate a festa e colorate di rosa. Ci saranno bancarelle di alto artigianato, laboratori estemporanei, intrattenimenti musicali e prodotti caratteristici. Non mancherà, come sempre, in questi casi, un’offerta eno-gastronomica molto variegata che spazierà dalle materie prime stagionali, ai piatti più semplici della tradizione toscana.

Oltre ai negozi che offriranno dimostrazioni e prove gratuite di prodotti, ci saranno intrattenimenti musicali lungo la strada e si svolgeranno varie attività artistiche come: l‘esposizione delle Scarpette Rosse contro la violenza sulle Donne, il flashmob di Natana Yoga Dance (orari 18:00 /19:00 /20:00), il gruppo musicale Girlesque Street Band (dalle 19:00 alle 22:30) che rievocherà il fascino delle canzoni degli anni 30′ -40′-50′ grazie alla voce di Valeria Volpi.

Sempre parte della manifestazione, la mostra XX il genere femminile nell’arte del ‘900 italiano visitabile presso la Galleria Marletta (in piazza San felice n 10/r dalle 10:00 alle 18:30) che mette in esposizione un centinaio, tra dipinti, disegni, pastelli, bronzi, terrecotte e ceramiche di artisti Italiani del XX secolo che hanno rappresentato altrettante figure femminili, a cura di Monica Cardarelli.

Il programma di Floralia per Santo Spirito

Sono due i giorni in cui potrete visitare la mostra mercato: sabato e domenica dalle ore 10:30 alle ore 19:30. La mostra mercato sarà realizzata da espositori che proporranno articoli di artigianato, gioielli, abiti, acquerelli, terrecotte, arredamento, stoffe, borse, oggetti di design, occhiali, conserve, zafferano, curiosità, ecc. Un nutrito gruppo di eccellenti vivaisti e orticoltori daranno un tocco allegro e colorato a questa piccola fiera che prelude, con le sue sfumature, alla stagione autunnale.

Numerosi saranno i laboratori e le dimostrazioni dal vivo. Inoltre, sia sabato che domenica, sarà possibile effettuare delle visite guidate al Complesso di Santo Spirito con una guida turistica.