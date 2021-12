Fiorentina: chiusura d’anno a Verona

Prima della sosta per le festività la Fiorentina gioca mercoledì 22 dicembre (alle 18,30) allo stadio Bentegodi contro il Verona l’ultima gara del girone d’andata. Reduci dal pareggio col Sassuolo gli uomini di Vincenzo Italiano sono a caccia di una vittoria per salutare felicemente il 2021. I gialloblu invece sono in flessione e vengono da una sconfitta a Torino contro i granata dell’ex Juric.

Le probabili formazioni

Vincenzo Italiano dovrebbe sostituire lo squalificato Biraghi con Terzic e ridare spazio a Duncan al posto di Maleh, per il resto la formazione non dovrebbe essere molto diversa da quella vista con il Sassuolo. Confermato in porta Terracciano con, davanti a lui, Odriozola a destra ed i centrali Milenkovic e Quarta. A centrocampo Bonaventura e Torreira. In attacco, accanto a Vlahovic, dovrebbero giocare Gonzalez e Callejon, insidiati da Saponara. Torna a disposizione Pulgar che andrà in panchina.

Igor Tudor non potrà contare su due squalificati in difesa: Magnani e Ceccherini, quest’ultimo è un ex. Fuori anche Dawidowicz e Gunter per infortunio. I tre in difesa dovrebbero essere Casale, Cetin e Sutalo, davanti a Montipò. A centrocampo confermati Lazovic e Faraoni sulle fasce e Veloso con Tameze nel mezzo, con Ilic pronto a subentrare. In dubbio anche Barak sulla trequarti. In attacco un altro ex Simeone accanto a Caprari che è in ballottaggio con Lasagna. Assente anche l’altro ex Kalinic.