Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Fiorentina

Non ha fatto in tempo a salutare Napoli e Gennaro Gattuso ha già trovato una panchina per la prossima stagione. Con un un semplice annuncio la Fiorentina ha annunciato la svolta alla guida tecnica dopo l’esperienza con Giuseppe Iachini.

L’annuncio: Gattuso allenatore della Fiorentina

“Gennaro Gattuso sarà il nuovo allenatore della Fiorentina”. Così il Presidente Rocco Commisso annuncia al popolo viola la guida tecnica della prima squadra a partire dal 1° luglio 2021. Questo l’annuncio ufficiale apparso sul sito web della società.

È il primo allenatore scelto dal presidente Rocco Commisso e dallo staff dirigenziale da quando c’è stato il cambio di società. Vincenzo Montella, infatti, Commisso lo aveva trovato e lo riconfermò, Giuseppe Iachini arrivò per salvare la Fiorentina che stentava e poi gli fu chiesto di rimanere, Cesare Prandelli ha avuto una breve parentesi in mezzo ai due anni di Iachini e probabilmente fu una scelta pienamente condivisa. “Ringhio” Gattuso è dunque il primo “vero” allenatore scelto da Rocco Commisso e dalla proprietà che due anni fa acquistò la società viola.

Pare che sia stata proprio l’insistenza e la persuasione portata avanti dal presidente a convincere “Rino” Gattuso ad accettare la panchina della Fiorentina.

Battuta la concorrenza allo sprint

Il tecnico, ex Milan e Napoli, ha ricevuto le garanzie richieste prima di accettare la proposta della Fiorentina. I viola hanno battuto, allo sprint, la Lazio che nelle ultime ore si era fatta avanti con insistenza. La Fiorentina, in realtà, si era fatta avanti per prima e, da settimane, stava cercando di trovare l’intesa con l’allenatore. Dopo un primo no, le parti si sono avvicinate e la società viola è intenzionata ad accontentare le richieste tecniche mosse da Gattuso, prima su tutte la permanenza di Vlahovic. Per Gattuso è un ritorno in Toscana avendo, in passato, allenato il Pisa.

Le parole del Presidente Commisso

“Sono molto felice di poter annunciare a tutto il popolo viola che Gennaro Gattuso sarà il prossimo allenatore della Fiorentina.

Sono convinto che Gattuso, tecnico giovane, ma già con una grande esperienza, ci aiuterà nella nostra crescita e che la sua storia professionale e umana rappresentino per il club una garanzia importante di determinazione, competenza e voglia di vincere.

Ci tengo a ringraziare anche la Dirigenza per il loro lavoro di squadra e l’impegno profuso che hanno permesso, a soli pochi giorni dalla fine della stagione, di riuscire a portare avanti e concludere una trattativa così importante per il futuro del nostro Club”, queste le parole del Presidente Rocco Commisso.