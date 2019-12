Giuseppe Iachini è il nuovo allenatore della Fiorentina. L’ex mediano sostituisce Vincenzo Montella esonerato sabato scorso all’indomani della sconfitta per 4-1 contro la Roma.

Ascolano, 55 anni, Iachini è il tredicesimo ex giocatore viola che poi si siede sulla panchina della Fiorentina. Il contratto è per 18 mesi, possibile l’inserimento di una penale in caso di separazione anticipata anche se per lo stesso tecnico sarebbe già pronto un incarico all’interno del club.

Il comunicato ufficiale

ACF Fiorentina comunica che Giuseppe Iachini è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola.

Iachini, nato ad Ascoli Piceno il 7 maggio 1964, ha vestito, da calciatore, la maglia viola per 127 volte tra il 1989 ed il 1994 e da allenatore ha guidato, tra le altre, Sampdoria, Palermo, Sassuolo ed Udinese.

Rocco Commisso ha voluto così commentare: “Ci tengo a ringraziare Vincenzo Montella per l’impegno e la sua serietà professionale dimostrati qui alla Fiorentina. L’attuale situazione di classifica ci ha imposto un cambio della guida tecnica. Abbiamo scelto Iachini perché è un uomo di spessore, legato a Firenze e alla Fiorentina. Adesso dobbiamo stare uniti e rimetterci sulla giusta strada al più presto tutti insieme”.

La presentazione ed il primo allenamento

Iachini verrà presentato alla stampa il 28 dicembre. Il nuovo tecnico viola dirigerà il suo primo allenamento al Centro Sportivo Davide Astori il prossimo 29 dicembre.