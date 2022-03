La Fiorentina nel lunch match contro il Bologna

Se appare sempre complicato prevedere l’undici titolare che Vincenzo Italiano intende mettere in campo, partita dopo partita, questa domenica per la gara contro il Bologna allo stadio Artemio Franchi (alle 12,30) le incognite sono molte dato che ci sono da risolvere i vari dubbi che riguardano alcuni infortunati.

Le probabili formazioni

Le notizie appaiono buone visto che durante l’ultimo allenamento le condizioni di Ikonè e Nastasic sono migliorate. l’unico dubbio riguarda Odriozola. In porta si rinnova il possibile ballottaggio tra Dragowski e Terracciano. Il polacco, questa volta, sembra in leggero vantaggio. In difesa conferme per Biraghi, Igor e Milenkovic insieme a Venuti che sostituirà Odriozola. Torna disponibile anche Quarta. A centrocampo torna Bonaventura dopo lo sconto di una giornata di squalifica da parte del giudice sportivo insieme al regista Torreira ed a Duncan con l’opzione Castrovilli che potrebbe anche partire da titolare. In attacco Piatek sembra l’unico certo del posto con Saponara che parte in vantaggio su Sottil. Visto le condizioni di Ikonè, possibile la sua presenza dal primo minuto con Nico Gonzalez verso la panchina.

Mihajlović non avrà tanti dubbi da sciogliere. Recuperati Arnautovic e Medel, mentre Theate sarà assente per squalifica. In porta giocherà Skourupski. La difesa a tre dei rossoblù sarà guidata da Medel con Soumaro e Mbaye. A centrocampo Svanberg e Schouten con, sulle fasce Dijks e Hickey. In attacco Arnautovic con Barrow che è in ballottaggio con Orsolini. Sulla destra spazio a Sansone. Per Soriano dovrebbe esserci la panchina.