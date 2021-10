La Fiorentina sfida la capolista

Dopo la vittoria di Udine la Fiorentina affronta, nella settima di campionato, al Franchi (alle 18 di domenica), la capolista Napoli di Luciano Spalletti che non solo occupa il primo posto in classifica ma lo fa anche a punteggio pieno, avendo vinto tutte le sei partite fin qui disputate. I viola non partono battuti avendo collezionato 12 punti e ben tre vittorie esterne consecutive.

Le probabili formazioni

Vincenzo Italiano è, come sempre, indecifrabile nelle svelte. Di sicuro rientrerà Nico Gonzalez e si riformerà il trio Callejon-Vlahovic-Gonzalez. I veri ballottaggi, però, riguardano il centrale che dovrà affiancare Milenkovic (può essere Igor stavolta a spuntarla nelle rotazioni) ed il centrocampista (ancora assente Castrovilli) da mettere davanti alla difesa. Contro i partenopei il tecnico gigliato potrebbe puntare su Pulgar, assente a Genova.

Spalletti dovrebbe schierare la formazione tipo, dopo che contro lo Spartak Mosca (unica gara persa dai partenopei) il tecnico ha dato un trno di riposo a Ospina, Rrahmani, Anguissa e soprattutto Osimhen. L’unico indisponibile è Lobotka.