Dove vedere Fiorentina Napoli in tv: Sky o Dazn?

Fiorentina Napoli si giocherà domenica 3 ottobre alle ore 18.00, con i viola alla ricerca di un’altra vittoria dopo quella contro l’udinese grazie ad un rigore: ma dove si vede Fiorentina Napoli in tv, su Sky o Dazn?

Udinese Fiorentina dove vederla in tv: Sky o Dazn?

La partita tra Fiorentina e Napoli sarà trasmessa su Dazn, il servizio di video streaming online dedicato agli eventi sportivi.

Dazn è accessibile su smart tv, computer, tablet e smartphone, oltre che console per videogiochi e praticamente tutti i dispositivi in grado di trasmettere.

Fiorentina Napoli in streaming

Fiorentina Napoli sarà trasmessa solo su Dazn e non sarà trasmessa su SkyGo, l’app di streaming di Sky per pc, tablet e smartphone, né su NowTv, la piattaforma di streaming a pagamento.

La radiocronaca in diretta sarà trasmessa da RadioRai.

Fiorentina Napoli in chiaro?

Non ci sono opzioni per vedere Fiorentina Napoli in chiaro.