Black Friday 2020, quando è? Le offerte in arrivo

Nell’anno in cui tutti gli eventi saltano causa Covid, almeno gli amanti dello shopping non resteranno a bocca asciutta. Il Black Friday 2020, il giorno di offerte, sconti e promozioni eccezionali, si farà: ma quando è il venerdì nero degli acquisti? Come sempre sarà il primo venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento americano, che quest’anno cade il 27 novembre. Seguito, a breve distanza, dal Cyber Monday 2020, giornata tutta dedicata ai prodotti di elettronica. I grandi store, da Amazon a Euronics, da Unieuro e Mediaworld fino a Trony, preparano un ricco catalogo di offerte.

Nata negli Stati Uniti ma diventata ormai consuetudine anche in Italia, questa ricorrenza segna di fatto l’inizio del periodo di shopping natalizio. Anche nel 2020 il giorno del Black Friday le maggiori catene commerciali e tutti gli e-commerce e siti di vendite online lanceranno offerte a scadenza con forti ribassi sui prezzi di alcuni prodotti. Abbigliamento, arredamento, articoli per la casa, libri, intrattenimento.

Non saranno da meno gli articoli di elettronica e informatica, ma almeno una parte delle offerte su smartphone, computer, tablet e simili slitteranno di qualche giorno. Strettamente legato al Black Friday, il 30 novembre si “celebrerà” il Cyber Monday 2020, il lunedì dedicato alle offerte sugli articoli tecnologici: attenzione agli sconti che le catene di elettronica – Unieuro, Trony, Mediaworld e simili – stanno preparando.

Black Friday e Cyber Monday 2020 su Amazon

Oltre che sui negozi “fisici” di tutte le città, l’attenzione degli affamati di occasioni sarà puntata anche sul principale dei negozi online. Come ogni anno, sono tante le offerte previste su Amazon per il Black Friday e per il Cyber Monday 2020: saldi, promozioni a tempo e occasioni fin dalle prime ore del giorno.