A2 Maschile di pallanuoto: brutta sconfitta per il Dream Sport Firenze in casa contro il Lavagna 90

- Pubblicità -

Sconfitta senza attenuanti dei ragazzi di Paolo Malara alla Piscina Gastone Nencini di Firenze, contro il Lavagna 90.

Il sette Fiorentino non è mai praticamente stato in partita e già dal primo quarto, perso nettamente 0-4, si è capito che sarebbe stato un pomeriggio buio.

- Pubblicità -

Il Lavagna del coach Marco Risso, ex di turno, si è dimostrata squadra scorbutica arcigna e ben messa in acqua e dopo aver subito un timido tentativo di rientro in partita di capitan Partescano e company, nel secondo quarto, finito con il parziale di 4-4, nel terzo quarto ha chiuso definitivamente i conti con un parziale di 2-6 con le doppiette di Gandini e Luce e le realizzazioni di Capodieci e Tabbiani che con 5 goal risulterà il vero mattatore della larga vittoria dei Liguri.

Nel quarto ed ultimo quarto, la Dream Sport con alcuni sprazzi di gioco e un po’ di orgoglio contiene il passivo aggiudicandosi il parziale 3-2 con le realizzazioni di Chellini e i due fratelli Taverna.

- Pubblicità -

Buona prova di Edoardo Borghigiani, appena 17 anni, che oltre a realizzare un goal non molla mai e dimostra di avere giocate importanti.

Finisce 9-15. Per la Dream Sport è la prima vera batosta in A2 che coach Paolo Malara descrive cosi senza mezzi temini:

- Pubblicità -

“Siamo stati inguardabili. I mie ragazzi non sono mai scesi in acqua a Bellariva, anzi siamo rimasti in acqua a San Marcellino dove ci alleniamo. Dobbiamo capire che questo non è più il campionato di serie B”.

DREAM SPORT FIRENZE – LAVAGNA 90 9-15

Parziali: 0-4, 4-4, 2-6, 3.2

LAVAGNA: A. Gabutti, A. Botto, C. Gandini 4, M. Pedroni 1, M. Capodieci 1, M. Barrile, T. Tabbiani 5, G. Mangiante, F. Luce 3, P. Vario, C. Vario 1, L. Magistrini, S. Giambruno All. A. Vittori

DREAM SPORT: G. Gioia, G. Taverna 2, D. Fredducci 1, R. Pizzimbone, G. Taverna 2, M. Calamai, A. Cunko 1, E. Borghigiani 1, P. Chellini 1, P. Partescano 1, M. Zampini, M. Martorana, D. Moccia, N. Rizzi All. Malara

Arbitri: Campora-Puglisi

Note: Usciti per limite di falli Capodieci(L), Luce (L) Magistrini (L) nel quarto tempo. Ammoniti il tecnico Risso (L) nel terzo tempo.

Superiorità numeriche: Dream Sport 4/16 + un rigore e Mobilpesca Lavagna 6/8 + un rigoreIren 4/14 + un rigore a Dream Sport 6/13 + un rigore.