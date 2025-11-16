A2 Maschile di pallanuoto: Dream Sport Firenze sconfitta di misura

- Pubblicità -

Non è bastata una grande rimonta nell’ultimo quarto per evitare la sconfitta alla Dream Sport Firenze davanti al suo pubblico accorso numerosissimo, contro il blasonato Bogliasco 1951.

Partita intensa condotta avanti da parte della squadra ligure fino agli ultimi minuti dell’ultimo quarto.

- Pubblicità -

Parte forte il Bogliasco che chiude il primo quarto in vantaggio con il parziale di 2-4 grazie alla doppietta di Pagliarini e a due rigori, uno molto dubbio, siglati da Canepa e Biallo.

I ragazzi di coach Malara restano in partita grazie a Calamai e Taverna.

- Pubblicità -

Nel secondo quarto la Dream Sport scrollatasi l’emozione dell’esordio davanti al proprio pubblico inizia a macinare gioco e si mantiene sotto di 2 grazie ad un parziale di 4-4 e grazie alle reti di Chellini Taverna Zampini e finalmente il bomber Cunko

Nel terzo quarto allunga di nuovo il Bogliasco grazie ad una maggiore esperienza nella gestione della partita e a tanti errori sotto porta di Firenze, salvata spesso da un ottimo Gioia, oggi schierato al posto del giovane Moccia autore di una altrettanta ottima prestazione nel primo turno contro Bergamo.

- Pubblicità -

Ma il capolavoro di coach Malara è nell’ultimo quarto dove, grinta e motivazione spingono Firenze ad un passo dall’impresa.

Sotto di quattro, i ragazzi terribili fiorentini doc, pareggiano nei primi 5′ con un travolgente parziale di 4-0 con una doppietta del bravo Calamai, Partescano e dal bomber Cunko e con la palla del possibile sorpasso fallita dal mancino Zampini autore comunque di una prestazione maiuscola.

La beffa arriva a 14 secondi dalla sirena con un incertezza collettiva della difesa e dalla realizzazione da parte di chi porta un cognome pesante e pieno di storia della pallanuoto: Pagliarini.

Rimane l’amaro in bocca per una sconfitta bruciante, ma una grande prestazione globale dei ragazzi di Coach Malara che hanno anche la palla del pareggio a 5 secondi dal termine.

​DREAM SPORT FIRENZE – BOGLIASCO ’51 13-14

Parziali: 2-4, 4-4, 3-5, 4-1

DREAM SPORT FIRENZE: G. Gioia, G. Taverna 2, D. Fredducci, B. Lisi, G. Taverna, M. Calamai 4, A. Cunko 3, E. Borghigiani, P. Chellini 1, P. Partescano 2, M. Zampini 1, M. Martorana, D. Moccia, N. Rizzi All. Malara

BOGLIASCO ’51: M. Maizzani, L. Rota, T. Biallo 2, L. Madaschi 2, J. Blanchard 2, L. Pagliarini 5, I. J. Pisaturo, N. Taramasco 1, G. Boero, A. Bottaro 1, T. Oliveri, A. Canepa 1, G. C. Ferrari, E. Poggi All. Guidaldi

Arbitri: Paoletti – Volpini

Note: Usciti per limite di falli Taverna (D), Taramasco (B) nel terzo tempo, Calamai (D) e Boero (B) nel quarto tempo.

Superiorità numeriche: Dream Sport 6/14 e AGN Energia Bogliasco 1951 2/15 + 5 rigori.