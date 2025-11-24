A2 Maschile di pallanuoto: dream Sport sconfitta a Torino

- Pubblicità -

Seconda sconfitta consecutiva per la Dream Sport Firenze in casa del Torino 81. Inizio di partita subito in difficoltà per i ragazzi di Coach Malara che nel giro di 2 minuti si ritrovano sotto di due reti siglate da Abate e Tononi.

Reazione dei ragazzi di Firenze che con Cunko e Calamai riequilibrano il match.

Torino riallunga prepotentemente con un semi parziale di 3-0 con Colombo, Costa e Novara.

La doppietta di Taverna chiude la prima frazione sul 6-4 per i torinesi

Secondo quarto equilibratissimo che si chiude con un parziale di 5-5 grazie al mancino Cunko autore di una tripletta.

Ma è nel terzo quarto che Firenze compie la rimonta con un perentorio parziale di 2-4 grazie ad un grande capitan Partescano e Taverna entrambi autori di una doppietta che portano il risultato in perfetta parità 13-13.

Nell’ultimo quarto viene fuori l’esperienza e il blasone di Torino che infligge un mini-parziale di 3-0 con doppietta di Novara e Rovanazzi che di fatto mettono al sicuro la vittoria dei ragazzi di Aversa malgrado la buona e solita reazione, forse tardiva, dei ragazzi di coach Malara che cedono alla fine di due con il risultato finale 17-15.

Ancora una volta la Dream Sport Firenze dimostra di avere carattere, cuore ed una buona organizzazione e di giocarsi ogni partita punto su punto che sicuramente le permetteranno di contendersi la permanenza in A2 sino alla fine del Campionato.

TORINO ’81 – DREAM SPORT 17-15

Parziali: 6-4, 11-9, 13-13, 17-15

TORINO ’81: M. Aldi, V. Lisica, V. Abate, N. Tononi, L. Romeo, L. Coccia, M. Costa, G. Ermondi, L. Cassia, M. De Luca, E. Novara, J. Colombo, A. Romanazzi, M. Aichino All. Aversa

DREAM SPORT: G. Gioia, G. Taverna, D. Fredducci, L. Benucci, G. Taverna, M. Calamai, A. Cunko, E. Borghigiani, P. Chellini, P. Partescano, M. Zampini, M. Martorana, D. Moccia, N. Rizzi All. Malara

Arbitri: Volpini, Baretta

Note: Usciti per limite di falli Taverna (D) e Partescano (D) nel quarto tempo.

Superiorità numeriche: Reale Mutua Torino 81 Iren 4/14 + un rigore a Dream Sport 6/13 + un rigore.