In serie A2 maschile la Dream Sport Pallanuoto è sconfitta di misura contro l’Arenzano

Finisce 12-11 per la RN Arenzano, una delle tante sfide salvezza che la Dream Sport dovrà affrontare in questa sua prima stagione in A2. La squadra di Paolo Malara priva del bomber Cunko e di Lisi per l’ennesima volta viene penalizzata da un primo quarto, finito 4-2 per i liguri, dove spreca tante situazioni offensive per non andare sotto e rimane in partita grazie al gol di Zampini su rigore e dal capitano Partescano.

Nel secondo quarto i ragazzi fiorentini doc giocano ad alto livello vincendo il parziale 3-2 e riequilibrando le sorti del match grazie anche ad un ottimo gioco corale di squadra.

L’Arenzano parte subito forte nel terzo quarto con la doppietta di Chillino. La Dream Sport rimane viva grazie all’ottima realizzazione di Fredducci e il gol di Taverna ma i liguri allungano nuovamente con una doppietta di Carrazza chiudendo il terzo tempo a +2 dalla Dream Sport, 10-8.

Nell’ultimo quarto i ragazzi di coach Malara provano a buttare il cuore oltre l’ostacolo ma si fermano ad un passo dalla rimonta anche per l’eccessivo nervosismo e le conclusioni con poca precisione e le ottime parate del n.1 ligure Graffigna. Inutile la vittoria del parziale 3-2 con le reti di Zampini, Partescano e Chellini che non bastano ad evitare la quarta sconfitta consecutiva.

Queste le parole di coach Malara al termine del match: “Cercavo una reazione da parte dei ragazzi dopo la brutta sconfitta in casa contro il Lavagna che ad onor del vero è stata l’unica prestazione non all’altezza di tutta la mia gestione tecnica da quando sono a Firenze. Malgrado avessimo assenze importanti, che non devono essere mai un alibi, abbiamo giocato una grandissima partita macchiata solo da non troppa precisione nelle conclusioni. Abbiamo perso due parziali e ne abbiamo vinti due, ciò significa che la partita con un pò più di attenzione e di precisione sotto porta potevamo farla nostra. Sono molto contento della prestazione anche oggi del giovane Borghigiani, ma faccio fatica a trovare un giocatore che non abbia dato il 100% fino alla fine. Giocando così ci possiamo salvare”.

RN ARENZANO – DREAM SPORT 12-11

Parziali 4-2, 2-3, 4-2, 2-3

RN ARENZANO: G. Graffigna, G. Pedrini, W. Delvecchio 2, G. Ghillino 5, M. Bruzzone 3, E. Borelli, T. Carrazza 2, S. Giordano, L. Mantovani, P. Giovanetti, P. Ricci 1, M. Arco, A. Carlucci, G. Verolla, All. Robello

DREAM SPORT: G. Gioia, G. Taverna 1, D. Fredducci 1, G. Taverna 1, M. Calamai 2, L. Benucci, E. Borghigiani, P. Chellini 2, P. Partescano 2, M. Zampini 2, M. Martorana, D. Moccia, N. Rizzi All. Malara

Arbitri: Bonavita, Bernini

Usciti per limite di falli Calamai (D), Taverna (D) nel terzo tempo; Partescano (D) nel quarto tempo.

Superiorità numeriche: Arenzano 3/15 + un rigore Dream Sport 5/14+ un rigore.