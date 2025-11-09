La Dream Sport Firenze vince al debutto nella serie A2 maschile di pallanuoto

- Pubblicità -

Buona la prima per la Dream Sport Firenze in trasferta a Monza contro la Pallanuoto Bergamo anch’essa neopromossa.

Una bella partita tirata e intensa fino alla fine.

Partono bene i ragazzi di coach Malara.

Subito sotto ad inizio primo quarto, pareggiano e poi ribaltano il risultato con una netta supremazia tecnico tattica e chiudano la prima frazione in vantaggio quattro a uno con le reti di Calamai, Cunko, Zambini e Taverna.

Superiorità che si conferma anche nel secondo quarto con una prova esemplare di compattezza di squadra, con una difesa ben organizzata e un attacco micidiale con Cunko e uno scatenato capitan Partescano autore di una doppietta.

Sette a due per Firenze a metà del match, che appare saldamente in mano ai ragazzi di Coach Malara.

Ma nel terzo quarto l’equilibrio tra le due formazioni neopromosse è più evidente soprattutto nei primi tre minuti dove il ritmo e tambureggiante da ambo le parti.

Pederzoli e Filippelli provano ad avvicinare Bergamo, Un grande Cunko e Calamai la mantengono a distanza.

Ultimi tre minuti del terzo quarto a favore dei ragazzi Bergamaschi di coach Lanza, complice i molti errori in attacco della Dream e la sofferenza patita in difesa spesso in inferiorità numerica sfruttata dalla Pallanuoto Bergamo con uno scatenato Albini, autore di tre reti in sequenza.

L’ultimo quarto riparte con la Dream avanti di 4, ma subisce il ritorno di Bergamo sospinta dai suoi tifosi che si avvicina con un parziali di tre a uno che porta il risultato in bilico negli ultimi 57 secondi.

Un grande Davide Moccia, autore di strepitosi interventi e il cuore della squadra totalmente fiorentina, regala un esordio vittorioso alla Dream Sport.

Migliore inizio non si poteva sperare.

PALLANUOTO BERGAMO – DREAM SPORT FIRENZE 10 – 11

Parziali: 1-4, 1-3, 4-3, 4-1

PALLANUOTO BERGAMO: F. Cortinovis, A. Albani 4, A. Pedersoli 1, M. Birigozzi, M. Mazzola, D. Mazzola 1, N. Filippelli 1, G. Baldi 1, R. Zavaglia 1, G. Clemente, E. Fumagalli, F. Albani, M. Tonini, F. Marini, All. Lanza

DREAM SPORT FIRENZE: F. Cortinovis D. Moccia, G. Taverna, D. Fredducci, B. Lisi, G. Taverna 1, M. Calamai 2, A. Cunko 5, E. Borghigiani, P. Chellini, P. Partescano 2, M. Zampini 1, M. Martorana, L. Benucci, N. Rizzi, All. Malara

Arbitri:Zedda Naccari

Note:usciti per limiti di falli Marini (B) Martorana (D) nel terzo tempo, Pedersoli (B), Fredducci (D) e Chiellini (D) nel quarto tempo. Espulso il tecnico Malara (D) nel quarto tempo.

Superiorità numericche: Pallanuoto Bergamo 6/22 e Dream Sport 2/18