Pallanuoto A2 maschile: Dream Sport, nuova sconfitta con il Camogli

Le prossime partite saranno molto importanti per la permanenza in A2 contro Partescano, Piacenza, Ancora, Milano e Bergamo

Riparte il Campionato di A2 dopo la pausa natalizia. La Dream Sport ha ospitato a Firenze alla Piscina G. Nannini la blasonata RN Camogli.

Parte forte la squadra di Ferreccio che nel primo quarto chiude avanti 6-1 dopo un inizio buono della squadra di Malara che non è riuscita a concretizzare almeno tre limpide occasioni colpendo tre pali che l’avrebbero portata sul 2-2.

Partita già compromessa ad inizio secondo quarto ma buona reazione dei ragazzi fiorentini doc che mettono in difficoltà una squadra ligure apparsa supponente e presuntuosa forte del vantaggio acquisito già nel primo quarto. Il parziale si chiude 2-2 con gol di Chellini e rigore di capitan Partescano.

Terzo quarto combattuto ed equilibrio e sul filo del gol dove la troppa inesperienza dei ragazzi di Malara sciupa il notevole sforzo fatto per cercare di riaprire almeno in parte il match.

Finale di partita in crescendo della Dream sport che pareggia anche l’ultimo quarto e che lascia molto amaro in bocca per una partenza di partita da incubo come capita ormai dalla seconda giornata di campionato.

Miglior realizzatore della partita Mugnaini autore di 6 gol e complimenti ai ragazzi del Camogli che chiudono il match con un gol spettacolare in rovesciata di barabino e tra gli applausi del pubblico di Firenze. Le prossime quattro partite saranno molto importanti per il futuro della Dream Sport per la sua permanenza in A2 perchè vedranno sfidare Partescano e company Piacenza, Ancora, Milano e Bergamo, con le quali si contenderà salvezza o playout.

DREAM SPORT – RN CAMOGLI

Parziali: 1-6, 2-2, 2-4, 2-2

DREAM SPORT: G. Gioia, G. Taverna, D. Fredducci, B. Lisi, G. Taverna 1, G. Collodi, F. Poli, E. Borghigiani, E. Chellini 2, P. Partescano 1, M. Zampini 1, M. Martorana 1, L. Benucci, N. Rizzi 1 All. Malara

RN CAMOGLI: M. Pasetti, E. Menicocci 2, F. Bet 1, M. Mugnaini 6, E. Trovò 1, M. Morello, L. Alberti, L. Kovacevic, L. Barabino 1, G. Iriczfalvi 2, G. Marchetti 1, L. Sinatra, T. Terrile, E. Caliogna All. Ferreccio

ARBITRI: Calabrò, Marrone

Usciti per limite di falli Rizzi (D) nel terzo tempo e Martorana (D) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Dream Sport 1/9 + un rigore e Spazio R.N. Camogli 4/10 + 2 rigori.