Serie A1 maschile, buon avvio della Florentia ma il Savona non fa sconti

Alla Piscina Nannini, nella prima giornata del girone di ritorno della regular season di Serie A1 maschile, la Rari Nantes Florentia si arrende alla Rari Nantes Savona al termine di una sfida che, dopo un avvio equilibrato, vede progressivamente i liguri prendere il controllo dell’incontro.

L’avvio alla Nannini è più che incoraggiante per la Rari Nantes Florentia, che interpreta con personalità il primo tempo, trovando buone soluzioni offensive e mostrando attenzione difensiva, soprattutto nelle situazioni di parità numerica. I biancorossi riescono a colpire con continuità e a rispondere colpo su colpo alle iniziative avversarie, chiudendo la prima frazione avanti 5-4, segnale di un approccio convinto e ben costruito.

Nel secondo parziale cresce progressivamente la Rari Nantes Savona, che alza l’intensità, aumenta la pressione sul perimetro e sfrutta con maggiore efficacia le superiorità numeriche, rientrando nel punteggio e riportando il match in equilibrio. La Florentia resta comunque agganciata alla gara, trova due reti importanti e va al cambio campo sul 7-7, dopo due tempi giocati con ordine, ritmo e buona qualità.

La svolta arriva nel terzo quarto, quando Savona alza ulteriormente il livello, trovando maggiore fluidità nella manovra e soluzioni rapide in transizione. I liguri piazzano il primo vero strappo della partita, portandosi avanti e chiudendo la frazione sul 10-12, mentre la Florentia prova a rimanere in scia con generosità, pagando però qualche disattenzione e una minore precisione in fase conclusiva.

Nell’ultimo tempo emerge tutta la profondità e l’esperienza della formazione ospite: Savona controlla il ritmo, allunga in modo progressivo e chiude definitivamente i conti con un parziale di 0-5, fino al 10-17 finale. La Florentia non riesce più a trovare continuità offensiva, ma esce dalla vasca con la consapevolezza di aver disputato due tempi iniziali di buon livello contro una delle squadre più attrezzate del campionato.

Un ko preventivabile alla vigilia, che conferma il valore dell’avversario ma lascia anche indicazioni utili allo staff gigliato in vista delle prossime sfide, decisive per il percorso nel girone di ritorno.

RN FLORENTIA-BANCO BPM RN SAVONA 10-17

RN FLORENTIA: M. Cicali, G. Chemeri, J. Rouwenhorst, C. Di Fulvio 3, T. De Mey 1, N. Hofmeijer, T. Turchini 1, M. Milletti 1, S. Sordini 1, N. Benvenuti 1, G. Bini 1, D. Borghigiani 1, G. Bianchi, F. Turchini, U. Visciani. All. L. minetti

BANCO BPM RN SAVONA: M. Del Lungo, N. Rocchi, L. Damonte, P. Figlioli 3, D. Occhione 1, V. Rizzo, A. Gullotta 1, L. Bruni 1, A. Condemi 3, M. Guidi, O. Leinweber 5, E. Marini 2, L. Giotta Lucifero, T. Cora 1, A. Turazzini. All. A. angelini

Arbitri: Alfi e Gomez

Note:

Parziali: 5-4 2-3 3-5 0-5 Usciti per limite di falli: Milletti (F) nel terzo tempo, Chemeri (F), Sordini (F) e Turchini (F) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: R. N. Florentia 3/14 e R. N. Savona 10/22 + 3 rigori. Cicali (F) para rigore a Gullotta a 4’23” del quarto tempo.