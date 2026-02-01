Serie A2 maschile di pallanuoto. La Dream Sport sconfitta ad Ancona

- Pubblicità -

La Dream Sport Firenze ad Ancona subisce la nona sconfitta consecutiva in Campionato e si complica ancora di più ancora di più la salvezza diretta nel campionato di A2.

Nel primo quarto i ragazzi di coach Malara giocano alla pari seppur chiudendo in svantaggio per 3-1 ad opera di Baldinelli che realizza una doppietta e Bartolucci rimanendo comunque in partita con il gol di Giorgio Taverna e un’ottima difesa uomo su uomo.

Come ormai capita da inizio stagione, i ragazzi fiorentini doc subiscono nel secondo quarto una dura lezione, 5-2, e mantengono comunque una distanza colmabile con le realizzazioni di Giovanni Taverna e Pietro Chellini, ben marcato, ma autore comunque di una prestazione di grande sacrificio.

Nel terzo quarto Gioia, autore di una prestazione superlativa, tiene in partita la Dream che subisce però con Dottori e Mancini il 10-3. Una doppietta di Martora non basta per mantenere un divario ribaltabile nel quarto quarto che finisce in parità 3-3 ma non basta ad evitare un’altra pesante sconfitta.

Risultato finale 15-8 per l’Ancona di coach Pieroni.

La Dream Sport adesso è attesa da due scontri diretti in casa a Firenze contro Milano e Bergamo che verosimilmente decideranno il suo futuro.

A fine partita queste le parole di coach Malara:

“Siamo stati poco incisivi sotto porta, regalando invece all’Ancona la possibilità di allungare quando ancora c’era tutto il tempo per poter mantenere il risultato più equilibrato e abbiamo concesso loro troppe superiorità numeriche ed invece noi non abbiamo saputo sfruttare quelle che ci ha concesso l’Ancona. Continuiamo a fare errori di grande ingenuità ma non posso rimproverare niente ai ragazzi sotto il profilo dell’impegno. L’Ancona ha difeso wm per tutto l’incontro dedicando il maggior sforzo su Chellini che ha fatto una dichiarazione importante dal lato del sacrificio, ma purtroppo siamo mancati nelle capacità realizzative degli altri nostri uomini. C’è ancora tutto un girone di ritorno ma ora dobbiamo pensare alla partita con Milano e cercare di ritornare alla vittoria per chiudere il girone di andata a sei punti e dare tutto nel girone di ritorno dove sicuramente avremo fatto tesoro degli errori commessi sino ad oggi e anche i ragazzi si saranno calati ancor di più nella realtà della A2 che come ho sempre detto non è la Serie B.”

VELA NUOTO ANCONA – DREAM SPORT

Parziali: 3-1, 5-2, 4-2, 3-3

VELA NUOTO ANCONA: D. Cecconi, C. Mancini 4, E. Calesini, S. Pantaloni 1, L. Palanca, L. Gara, P. Dottori 1, N. Mengoli 1, T. Milletti 2, D. Bartolucci 1, G. Sabatini, A. Baldinelli 3, G. Firmani, M. Laloni 1 All. Pieroni

DREAM SPORT: G. Gioia, G. Taverna 1, D. Fredducci 1, B. Lisi, G. Taverna 2, M. Calamai 1, E. Borghigiani, E. Chellini 1, P. Partescano, M. Zampini, M. Martorana 2, L. Benucci, N. Rizzi All. Malara

ARBITRI: Scarciolla, Visconti

Usciti per limite di falli Giorgio Taverna (D) e Giovanni Taverna (D) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Vela Nuoto Ancona 9/16 e Dream Sport 3/15 + un rigore.