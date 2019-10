207 secondi di adrenalina, girati anche a Firenze, Siena e Taranto: a 2 mesi dall’uscita ufficiale è arrivato il trailer di “6 Underground”, film multimilionario prodotto da Netflix firmato dal regista Michael Bay e che nel cast vede tra gli altri Ryan Reynolds, Dave Franco, Adria Arjona, Ben Hardy, Melanie Laurent e Manuel Garcia-Rulfo.

Le prime immagini della produzione, la più costosa mai realizzata dalla piattaforma di streaming con oltre 150 milioni di dollari di investimento, stanno già spopolando sul web, collezionando più di 5 milioni di visualizzazioni sul canale youtube ufficiale in una manciata di giorni.

6 Underground, il trailer del film

Il trailer di “6 Underground”, che ancora non è disponibile in versione italiana ma solo in quella internazionale, durante i 3 minuti e mezzo di immagini vede protagonista anche alcune città italiane, coinvolte l’anno scorso nelle riprese dell’action movie, come Firenze, dove la produzione è rimasta 6 settimane con 450 persone al seguito.

Dove è stato girato a Firenze

Nella preview si vedono le prime immagini di Firenze con un rocambolesco inseguimento lungo le vie del centro e sui lungarni, a bordo d’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, e la spettacolare scena di parkour sulla Cupola del Duomo, girata con i migliori esperti di questa disciplina di “arrampicata urbana” provenienti dalla Gran Bretagna. Nella realtà gli stuntman erano assicurati con due cavi mentre scalavano il Cupolone del Brunelleschi, “trucco” poi tolto in post produzione: l’effetto finale che si intravede nelle prime immagini del trailer di 6 Underground lascia senza fiato.

6 Underground su Netflix, data di uscita e la trama

Il trailer precede l’uscita del film “6 Underground” che sarà disponibile sulla piattaforma Netflix a partire da venerdì 13 dicembre 2019 (giornata che per gli anglosassoni è come il nostro venerdì 17). Nato da una sceneggiatura di Rhett Reese e Paul Wernick, i creatori di Deadpool, questo action movie mette al centro della trama una squadra di 6 persone, provenienti da tutto il mondo, dichiarate ufficialmente morte. 6 “fantasmi” pronti a fare giustizia e a cambiare il futuro.