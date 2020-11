Il Natale 2020 non è Natale senza calendario dell’avvento, e se il Covid ostacola lo shopping in presenza, in attesa del dpcm con le regole da seguire durante le festività, ecco una selezione dei migliori da comprare online. Ventiquattro caselle da aprire, una al giorno, fino alla vigilia: il calendario dell’avvento nasce come tradizione per i bambini ma negli ultimi anni sta diventando sempre più un vezzo per adulti, prova ne sono i tanti prodotti brandizzati che spopolano sempre più, da quello per make up e beauty fino a quello con tè e tisane.

Venchi, Lindt e Ferrero, il calendario dell’avvento di cioccolato

Il calendario dell’avvento col cioccolato rimane un classico anche per il 2020, sia per grandi che per piccini. Le finestrelle della cioccolateria Venchi sono tra le più gettonate, seguite a ruota da Lindt (che realizza il calendario in diversi formati) e Ferrero, che propone sia la variante “prestige” più adatta agli adulti, sia quella Kinder, con illustrazioni e cioccolatini su misura di bambino. Gli amanti del genere possono trovare anche un’altra specialità, il calendario dell’avvento firmato Haribo, con una super selezione di caramelle gommose.

24 sfumature di make up e beauty: il calendario dell’avvento 2020 da Dior a Kiko

La vera rivoluzione per gli appassionati del genere è il calendario dell’avvento 2020 con i prodotti di make up, profumeria, trucchi e beauty in genere, che sta spopolando sempre più. In ognuna delle 24 caselle un campione di prodotto o, nel caso delle grandi maison, delle vere e proprie miniature. Ce n’è per tutte le tasche dai 40 ai 400 euro a seconda della casa di produzione e della tipologia di prodotto.

I più ambiti sono quello di Dior, che nel 2020 ha ingaggiato l’artista e illustratrice Safia Ouares per creare una notte di magia tra le strade di Parigi (si acquista sul sito della maison al prezzo di 350 euro). Calendario dell’avvento deluxe made in Italy per Acqua di Parma che per 400 euro offre un grande cofanetto con una ricca selezione di prodotti. Più a buon mercato (95 euro), ma già sold out, il calendario dell’avvento di Lancome. Altre alternative sono quelle proposte da l’Erbolario, a 49 euro, e quelli di Sephora (a 39 euro) e Kiko (39 euro).

Lego e Playmobil, il cofanetto 2020 online per bambini di ogni età

Non si mangia, non si spruzza, non si spalma ma è l’ideale per i bambini di ogni età: il calendario dell’avvento 2020 di Lego. C’è la versione Harry Potter e quella di Star Wars, il Lego City e il Lego Friens, insomma gli amanti dei mattoncini colorati avranno di che divertirsi anche nei giorni che precedono il Natale. Il prezzo va dai 19 ai 29 euro a seconda del modello. Stesso concetto anche per il mini-mondo Playmobil, che propone varie alternative (dai 17 ai 43 euro).

Nespresso e Kusmi tea il calendario dell’avvento 2020 per gli amanti di caffè e tè

Anche i palati più sofisticati troveranno nel 2020 calendari perfetti: Nespresso ad esempio offre una miscela di caffè al giorno per tutto il periodo dell’avvento per la modica, si fa per dire, cifra di 35 euro mentre Kusmi tea, per lo stesso prezzo, offre una selezione di tè biologici.

Pixum e Cheerz, l’avvento 2020 con le foto di chi si ama

C’è chi infine al calendario dell’avvento di una grande azienda preferisce per il 2020 qualcosa di più speciale, che parli di sé e delle persone che si amano. Allora l’ideale è affidarsi a chi lavora con le immagini, come Cheerz o Pixum, applicazioni che consentono di creare calendari con le proprie foto. Per un Natale indimenticabile, anche se vissuto a distanza.