È possibile seguire gli eventi sportivi attraverso una VPN?

La passione per lo sport unisce migliaia di tifosi sparsi in ogni angolo del globo. Che si tratti di calcio, basket, tennis o qualsiasi altro sport, i fan amano seguire le loro squadre del cuore e i loro sportivi preferiti in azione. Oggi, grazie alle nuove tecnologie, è possibile guardare partite e gare sportive non solo in TV, via cavo, ma anche in streaming, sistema ormai comune tra gli appassionati che permette di seguire eventi in diretta utilizzando una connessione internet.

Se alcuni hanno deciso di abbonarsi a servizi di streaming a pagamento, altri continuano a passare ore a cercare il link giusto per godersi la partita, e non tutti riescono ad accedere con facilità ai contenuti di loro interesse. Non sempre, infatti, accedere ad un contenuto in streaming è semplice come sembra. Se non riesci a seguire gli eventi sportivi che ti interessano in streaming una buona soluzione potrebbe essere quella di installare un servizio di VPN per il tuo dispositivo.

Le restrizioni imposte dai fornitori dei servizi di streaming, basate spesso sulla geolocalizzazione dell’utente, sono la principale causa di problemi legati all’accessibilità dei contenuti. La maggior parte dei servizi di streaming blocca, infatti, determinati contenuti ad utenti che si trovano in certe nazioni, e questo può limitare la visione di eventi sportivi.

Qual è, allora, la soluzione?

Se trovi il sito di streaming che fa al caso tuo, ma non riesci ad accedervi, l’utilizzo di un servizio VPN può sicuramente aiutarti a seguire in tranquillità un contenuto altrimenti inaccessibile.

I fornitori di VPN, acronimo di “Virtual Private Network”, possono aiutare gli appassionati di sport ad accedere a diversi server a livello globale e a vedere in tempo reale qualsiasi evento sportivo. Indipendentemente dal tipo di contenuto che si desidera seguire, con una VPN affidabile, è possibile aggirare eventuali restrizioni dovute alla geolocalizzazione dell’utente.

Come? Ogni dispositivo informatico collegato a una rete ha il proprio indirizzo IP, ed è in base a questo che i servizi di streaming forniscono agli utenti contenuti diversificati per nazione. Un indirizzo IP è univoco e viene allocato tramite la Internet Assigned Numbers Authority (IANA). L’utilizzo di un servizio VPN, nascondendo l’indirizzo IP, collega il dispositivo ad altri server e permette all’utente l’accesso ai contenuti destinati ad altre regioni o paesi.

Un altro motivo che può spingere i tifosi di sport ad utilizzare una VPN riguarda la bassa qualità dei contenuti disponibili. Una buona VPN può essere utilizzata per cercare contenuti di migliore qualità, e talvolta è possibile collegarsi direttamente dalla propria smart TV. Alcuni servizi di VPN offrono infatti app ufficiali che possono facilmente essere installate anche su smart TV o router. Questa ultima soluzione permette di utilizzare la VPN da più dispositivi connessi alla stessa rete.

I servizi VPN, inoltre, nascondendo l’indirizzo IP, proteggono la privacy degli utenti e mantengono i loro dispositivi sicuri mentre navigano in rete. Non solo la VPN ti aiuterà a aggirare le restrizioni geografiche e a vedere contenuti di qualità, ma farà anche in modo che le tue informazioni personali e la tua identità online siano protette, e la tua privacy garantita.

La VPN è ormai uno strumento indispensabile per tutti gli appassionati di sport, che, con un semplice clic, possono seguire qualsiasi evento sportivo indipendentemente da dove si trovano.